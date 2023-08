Prevádzkový zisk Toyoty sa v 1. kvartáli 2023/2024 takmer zdvojnásobil

Tokio 1. augusta (TASR) - Japonská automobilka Toyota vykázala za 1. kvartál súčasného obchodného roka rast prevádzkového zisku na takmer dvojnásobok. Výsledky firmy podporila zvýšená produktivita, objem predaja aj oslabenie kurzu jenu, ktoré podporilo vývoz. Informovala o tom agentúra Reuters.



Toyota v utorok oznámila, že za 1. kvartál obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahla prevádzkový zisk 1,12 bilióna jenov (7,15 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 94 %.



Výsledok prekonal očakávania analytikov oslovených spoločnosťou Refinitiv, ktorí počítali s rastom prevádzkového zisku v priemere na 945,22 miliardy jenov. Na porovnanie, za 1. kvartál 2022/2023 dosiahla Toyota prevádzkový zisk na úrovni 578,66 miliardy jenov. Automobilke sa výrazne darilo na domácom trhu, kde jej prevádzkový zisk vzrástol viac než dvojnásobne na 700,7 miliardy jenov.



Čo sa týka vývoja zisku za celý obchodný rok, Toyota ponechala v platnosti pôvodnú prognózu. Aj naďalej počíta s tým, že dosiahne 3 bilióny jenov. Uviedla, že podmienky na trhu sa v porovnaní so situáciou spred troch mesiacov príliš nezmenili.



Odhad Toyoty je skromnejší než v prípade analytikov. Tí počítajú s celoročným ziskom na úrovni 3,6 bilióna jenov. Vedenie automobilky však uviedlo, že nevylučuje revíziu prognózy po 1. polroku tohto obchodného roka.



(1 EUR = 156,73 JPY)