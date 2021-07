Prevádzkový zisk Volkswagenu za 1. polrok bude možno 11 miliárd eur

Berlín 9. júla (TASR) - Prevádzkový zisk nemeckej automobilky Volkswagen za 1. polrok by mohol dosiahnuť približne 11 miliárd eur. Uviedla to v piatok automobilka. Ak sa odhad potvrdí, spoločnosť tak v oblasti prevádzkového zisku prekoná úroveň z obdobia pred pandémiou.



Výsledky podporil vysoký dopyt v Európe a USA, najmä po prémiových vozidlách Porsche a Audi, oznámil VW, ktorý dodal, že prémiové značky neboli do takej miery ovplyvnené celosvetovým nedostatkom čipov. Navyše, výsledky čiastočne podporila aj divízia finančných služieb.



Na porovnanie, v 1. polroku minulého roka zaznamenal Volkswagen prevádzkovú stratu na úrovni 1,49 miliardy eur, čo je dôsledok koronakrízy. Vhodnejším porovnaním je porovnanie s 1. polrokom predpandemického roka 2019 a za prvých šesť mesiacov daného roka vykázala nemecká automobilka prevádzkový zisk približne 9 miliárd eur. Kompletné údaje o vývoji za 2. kvartál a s nimi aj za celý 1. polrok plánuje Volkswagen zverejniť 29. júla.