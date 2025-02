Prevádzkový zisk Volvo Cars vo 4. kvartáli klesol

Štokholm 6. februára (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars zaznamenala vo 4. štvrťroku minulého roka pokles prevádzkového zisku o takmer 28 %. Spoločnosť zároveň predpokladá turbulentný rok 2025 s náročnými podmienkami na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Firma Volvo, v ktorej väčšinový podiel vlastní čínska spoločnosť Geely, neočakáva tento rok rast trhu v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch. Navyše, tlak bude zvyšovať aj rastúca konkurencia. "Bude tak náročné dosiahnuť objem predaja a ziskovosť na úrovni roka 2024," povedal generálny riaditeľ Volvo Cars Jim Rowan.



Zatiaľ však spoločnosť nezmenila pôvodnú prognózu v oblasti základnej prevádzkovej marže. Aj naďalej ju očakáva v rozmedzí od 7 do 8 %.



Za 4. štvrťrok minulého roka vykázala švédska automobilka prevádzkový zisk 3,9 miliardy švédskych korún (343,36 milióna eur). Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka predstavoval zisk 5,4 miliardy SEK. Najnovšie výsledky výrazne ovplyvnili odpisy v hodnote 1,7 miliardy SEK súvisiace so spoločným podnikom na výrobu batérií Novo Energy.



Upravený prevádzkový zisk bez započítania spoločných a pridružených podnikov dosiahol 6,3 miliardy SEK. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená pokles o 6 %.



(1 EUR = 11,3583 SEK)