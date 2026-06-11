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Prevádzkový zisk Wizz Airu v uplynulom účtovnom roku klesol o 16,6 %
Prepravca Wizz Air uviedol, že počas účtovného roka 2025/26 čelil viacerým jednorazovým nákladom vrátane údržby a opráv či nákladov na zamestnancov, ktoré vzrástli o 16 %.
Autor TASR
Budapešť 11. júna (TASR) - Zisk maďarského nízkonákladového leteckého prepravcu Wizz Air za jeho uplynulý účtovný rok, ktorý sa skončil v závere marca, klesol pre straty v dôsledku vojny v Iráne. Prevádzkový zisk firmy sa oproti predchádzajúcemu roku oslabil o 16,6 % na 139,7 milióna eur. Čistý zisk spoločnosti sa prepadol na 1,3 milióna eur z úrovne 139,7 milióna eur, na ktorej bol v predošlom účtovnom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prepravca Wizz Air uviedol, že počas účtovného roka 2025/26 čelil viacerým jednorazovým nákladom vrátane údržby a opráv či nákladov na zamestnancov, ktoré vzrástli o 16 %. Zároveň firma, podobne ako iné letecké spoločnosti, musela rušiť lety po vypuknutí vojny USA a Izraela proti Iránu. Zrušenie letov do Tel Avivu a ďalších destinácií na Blízkom východe a Cypre v marci ubralo z jej zisku sumu zhruba 50 miliónov eur. Lety do Tel Avivu Wizz Air obnovil koncom mája. Spoločnosť uviedla, že podnikla ďalšie kroky na zlepšenie svojej letnej ponuky do alternatívnych destinácií, napríklad do Španielska, Talianska, Chorvátska a Albánska.
Počas 12 mesiacov do záveru marca Wizz Air prepravil rekordných 69,7 milióna cestujúcich, čo bolo o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku. Príjmy za letenky sa medziročne zvýšili o 8,4 % na 3,16 miliardy eur. „Neustále rastieme a obsluhujeme čoraz väčší počet zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ prepravcu József Váradi.
Firma Wizz Air uviedla, že nemôže poskytnúť výhľad na celý terajší účtovný rok, čiastočne pre volatilitu prameniacu z konfliktu na Blízkom východe a z uzavretia Hormuzského prielivu.
Prepravca Wizz Air uviedol, že počas účtovného roka 2025/26 čelil viacerým jednorazovým nákladom vrátane údržby a opráv či nákladov na zamestnancov, ktoré vzrástli o 16 %. Zároveň firma, podobne ako iné letecké spoločnosti, musela rušiť lety po vypuknutí vojny USA a Izraela proti Iránu. Zrušenie letov do Tel Avivu a ďalších destinácií na Blízkom východe a Cypre v marci ubralo z jej zisku sumu zhruba 50 miliónov eur. Lety do Tel Avivu Wizz Air obnovil koncom mája. Spoločnosť uviedla, že podnikla ďalšie kroky na zlepšenie svojej letnej ponuky do alternatívnych destinácií, napríklad do Španielska, Talianska, Chorvátska a Albánska.
Počas 12 mesiacov do záveru marca Wizz Air prepravil rekordných 69,7 milióna cestujúcich, čo bolo o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku. Príjmy za letenky sa medziročne zvýšili o 8,4 % na 3,16 miliardy eur. „Neustále rastieme a obsluhujeme čoraz väčší počet zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ prepravcu József Váradi.
Firma Wizz Air uviedla, že nemôže poskytnúť výhľad na celý terajší účtovný rok, čiastočne pre volatilitu prameniacu z konfliktu na Blízkom východe a z uzavretia Hormuzského prielivu.