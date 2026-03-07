< sekcia Ekonomika
Prevádzku vlakov či služby pre cestujúcich zabezpečuje aj 1600 žien
Cestujúci sa so ženami na železnici stretávajú najčastejšie priamo vo vlakoch a na staniciach.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Plynulú prevádzku vlakov a služby pre cestujúcich zabezpečuje v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) aj takmer 1600 žien. Pôsobia ako vlakvedúce, rušňovodičky, pracovníčky zákazníckych centier, odborníčky na plánovanie dopravy, techniku či komunikáciu, informovala spoločnosť.
Železnice v Európe patria stále medzi odvetvia, kde dominujú muži - ženy tvoria približne 23 % pracovníkov železničného sektora. Ich zastúpenie postupne rastie najmä v riadení dopravy, technických profesiách aj manažmente.
Symbolom meniacej sa podoby sektora je aj fakt, že na čele národného dopravcu je žena - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová. „Ženy na slovenskej železnici pôsobia vo vlakoch, v riadení dopravy aj v technických profesiách. Ich práca je každý deň viditeľná v tom, že vlaky spoľahlivo spájajú mestá a regióny Slovenska,“ uviedla Piňosová pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca.
Cestujúci sa so ženami na železnici stretávajú najčastejšie priamo vo vlakoch a na staniciach. V ZSSK pôsobí 476 vlakvedúcich, pričom ženy tvoria viac ako polovicu. Ďalších 466 špecialistiek predaja alebo pokladníčok pomáha cestujúcim pri plánovaní ciest a orientácii v doprave.
„Významnú časť tímu tvorí aj 570 zamestnankýň v administratíve, ktoré zabezpečujú každodenné fungovanie spoločnosti - od personalistiky a ekonomiky cez plánovanie výkonov až po podporu prevádzky a služby pre cestujúcich,“ priblížil hovorca ZSSK Ján Baček.
Ženy v ZSSK pôsobia aj v profesiách, ktoré boli v minulosti spájané najmä s mužmi. Na slovenských tratiach jazdí 17 rušňovodičiek, ktoré zodpovedajú za bezpečné vedenie vlakov, dodržiavanie predpisov a reakcie na prevádzkové situácie počas jazdy. Príprava na túto profesiu patrí medzi najnáročnejšie v doprave.
„Komplexná príprava rušňovodičov trvá 12 až 18 mesiacov a zahŕňa teoretickú prípravu aj rozsiahly jazdný výcvik vrátane minimálne 720 hodín jazdenia pod dohľadom odborne spôsobilej osoby,“ ozrejmil hovorca.
V prevádzke je aj 22 výhybkárok, ktoré zabezpečujú správne nastavenie výhybiek a bezpečný pohyb vlakov v staniciach. Služby vlakových čiat plánuje 21 komandujúcich. Koordinujú nasadenie personálu tak, aby boli spoje zabezpečené, dodržiavali sa pracovné režimy a dopravca mal v každom čase k dispozícii potrebné kapacity. „Ide o náročnú logistiku, najmä pri výlukách, zmenách grafikonu alebo mimoriadnych situáciách,“ podotkol Baček.
O technický stav vozidiel sa stará aj šesť mechaničiek, ktoré kontrolujú vozidlá, pripravujú súpravy pred vypravením a robia technické úkony potrebné na bezpečnú prevádzku vlakov.
