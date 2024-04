Prevádzku vlakov medzi Novými Zámkami a Šuranmi zmenia

Nové Zámky/Šurany 15. apríla (TASR) - Medzi Novými Zámkami a Šuranmi bude od štvrtka 18. apríla do stredy 24. apríla upravená prevádzka vlakov. Časť vlakov pôjde cez Palárikovo, niektoré budú nahradené autobusmi. Dôvodom je rekonštrukcia železničnej trate a modernizácia priecestí, ktorú uskutočňujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od štvrtka 18. apríla od 8.30 h do stredy 24. apríla do 16.50 h upraví prevádzku vlakov na úseku trate Nové Zámky - Šurany. Pre zachovanie plynulej železničnej prepravy odkloní jednu časť vlakov cez Palárikovo a ďalšiu nahradí autobusmi v uvedenom úseku," priblížil Drevický.



Do obce Bánov tak budú počas obmedzení namiesto vlakov premávať každú hodinu náhradné autobusy zo Šurian aj Nových Zámkov. Pri osobných vlakoch na linkách Nové Zámky - Trnava a Nové Zámky - Levice bude medzi Šuranmi a Novými Zámkami zavedená náhradná autobusová doprava.



Osobné vlaky linky Nové Zámky - Nitra pôjdu odklonom cez Palárikovo namiesto Bánova. "V staniciach Nové Zámky a Šurany budú k týmto vlakom zabezpečené všetky doterajšie prípoje na smery ako Praha, Budapešť, Komárno, Štúrovo, Bratislava a Zvolen," priblížil Drevický.



Nočné rýchliky z Košíc do Nových Zámkov a späť pôjdu odklonom cez Palárikovo namiesto Bánova. Posilové osobné vlaky na trati Nové Zámky - Palárikovo a Nitra - Nové Zámky premávať nebudú.



"Upozorňujeme cestujúcich, aby si pred cestou pozreli konkrétne obmedzenia súvisiace s ich spojením a zabezpečením prestupov," doplnil Drevický s tým, že jednotlivé zmeny v jazde vlakov na jednotlivých linkách i dočasný cestovný poriadok vlakov, ktoré výluka ovplyvní, možno nájsť na internetovej stránke ZSSK.