Prevádzky TiaHome v Košiciach sa na otvorenie špeciálne nepripravovali

Košice 20. apríla (TASR) – Na znovuotvorenie svojich dvoch prevádzok sa spoločnosť TiaHome v Košiciach špeciálne nepripravovala. Za túto firmu, ktorá sa zaoberá bytovým textilom a doplnkami, to pre TASR povedal jej majiteľ Štefan Sarka. Ak by došlo k tretej vlne pandémie, ďalšie zatváranie obchodov by podľa neho bolo likvidačné.



„Samotné otvorenie bolo dosť neisté, do poslednej chvíle sme čakali, ako sa to vyvinie a či naozaj budú otvorené aj prevádzky v nákupných centrách. Čo sa týka opatrení, tie sú v podstate rovnaké ako vlani v zime. Riešili sme len maličkosti, napríklad prepisovanie slov z rúšok na respirátory a podobne,“ povedal s tým, že pri prípravách na otvorenie nezaznamenali problém. „Samozrejme, riešili sme aj naskladnenie či upratovanie,“ dodal.



Prvé dni od pondelkového (19. 4.) uvoľnenia protiepidemických opatrení boli podľa jeho slov pokojné, žiaden veľký nával zákazníkov nezaznamenali. Keďže ide o menšie prevádzky, podľa neho je tiež jednoduché ustriehnuť povolený počet osôb na plochu predajne.



Sarka pripomenul, že pre pandémiu nového koronavírusu mali zatvorené od 19. decembra 2020, za ten čas zaznamenali výrazný pokles tržieb. „Bojovali sme a snažili sme sa udržať predajne aj zamestnancov, podarilo sa,“ skonštatoval s tým, že finančné výpadky vykrývali aj z vlastných zdrojov. Napriek refundácii na udržanie pracovných miest či preplateniu nájmu evidovali straty každý mesiac. „Preplácal sa len 'holý' nájom, sú tam však aj ostatné výdavky, ako energie či spoločné poplatky, kde je zahrnutá SBS, marketing, spoločné priestory, ich upratovanie a podobne,“ vysvetlil.



Dobiehať straty sa však darilo aj prostredníctvom e-shopu, kde zaznamenali zvýšený záujem približne o 20 až 30 percent. Ako povedal, nepostrehli enormný dopyt po nejakom konkrétnom druhu tovaru. Ľudia prevažne kupovali posteľné obliečky, plachty, vankúše či paplóny. Minimálny záujem bol o dekoratívne bytové doplnky.



„Uvidíme, čo bude ďalej. Verím, že sa pandemická situácia upokojí. Prišli sme o najsilnejšie mesiace a sezóna sa pre nás opäť začne v septembri. Ak by sa situácia zhoršila, bolo by potrebné zamyslieť sa nad tým, či je nevyhnutné drasticky zatvárať prevádzky. Napríklad v takýchto malých predajniach je oveľa menej ľudí ako v potravinách,“ doplnil Sarka.