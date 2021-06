Pracuje sa na prevzatí smernice o otcovskej dovolenke do zákonníka

Bratislava 21. júna (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR aktuálne pracuje na prevzatí časti smernice zaoberajúcej sa otcovskou dovolenkou do Zákonníka práce. Návrh novely zákonníka chce predložiť tento rok na vládu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MPSVR Eva Rovenská v reakcii na mimoparlamentné KDH, ktoré navrhuje týždeň platenej dovolenky navyše pre otcov po narodení dieťaťa. Realizovala by sa po narodení dieťaťa do šiestich týždňov od pôrodu.



KDH tiež hovorí o jednom dni voľna mesačne navyše pre matky školopovinných detí. Návrh podľa ministerstva môže vytvárať priestor na diskrimináciu a rozdielne zaobchádzanie na pracovisku. Nezohľadňuje ani pracovné oblasti, v ktorých by bol tento návrh veľmi ťažko realizovateľný, ako napríklad školstvo, zdravotníctvo či sociálne služby, ani rozloženie pracovného času, ako sú denné a nočné zmeny alebo nepretržitá prevádzka. "Pracovné voľno nad rámec zákona je v súčasnosti možné dosiahnuť kolektívnym vyjednávaním medzi zamestnávateľom a zamestnancom," uviedla Rovenská. Dodala, že ministerstvo je pripravené podporiť každý konštruktívny nápad, ktorý by pomohol zlepšiť životnú úroveň rodín s deťmi na Slovensku.



MPSVR pracuje na prorodinných opatreniach v oblasti práce, napríklad transpozícia smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami obsahuje viaceré opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života, priblížila Rovenská.



Dovolenku pre otca presadzuje KDH aj z dôvodu potreby starostlivosti o mamu a dieťa krátko po narodení a tiež pre potrebu vytvorenia úzkeho puta otca s dieťaťom od útleho veku. Hnutie pripomenulo, že už v roku 2019 vyšla smernica Rady Európskej únie, ktorá odporúča možnosť desiatich dní dovolenky pre otca po narodení dieťaťa. Čas na prijatie súvisiacich zákonov majú členské štáty do augusta 2022.