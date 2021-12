Prevzatie britskej firmy ARM sa zrejme neuskutoční

Londýn/New York 4. decembra (TASR) - Prevzatie britskej firmy ARM, ktorá navrhuje architektúru čipov, koncernom Nvidia sa s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční.



Americký výrobca grafických kariet Nvidia sa minulý rok v septembri dohodol na kúpe firmy ARM Holdings za 40 miliárd USD (35,43 miliardy eur). Avšak proti akvizícii sa postavila Británia, Európska únia (EÚ), USA aj Čína. Prevzatie sa malo dokončiť do marca 2022, ale šéf Nvidie Jensen Huang už auguste priznal, že to zrejme bude trvať dlhšie.



Americká Federálna obchodná komisia (FTC) vo štvrtok (2. 12.) podala žalobu, ktorej cieľom je zablokovať prevzatie ARM a ktorá môže s konečnou platnosťou pochovať jednu z najväčších fúzií v odvetví. Podľa FTC akvizíciou by Nvidia, ktorá je jedným z najväčších výrobcov čipov, získala kontrolu nad technológiou, od ktorej pri navrhovaní svojich čipov závisia aj jej konkurenti.



"FTC vo svojej sťažnosti tvrdí, že firma, ktorá by vznikla fúziou, by mala prostriedky aj motiváciu potláčať inovatívne technológie novej generácie, vrátane tých, ktoré používajú dátové centrá alebo asistenčné systémy v autách," uviedla komisia.



Už predtým spustil podrobné skúmanie transakcie britský protimonopolný úrad Competition and Markets Authority (CMA). Akvizíciu by tiež museli schváliť EÚ a Čína. Proti prevzatiu sa postavili tiež také koncerny, ako sú Qualcomm, Intel, Microsoft a Google, ktoré sú všetky pri vývoji svojich čipov závislé od architektúry ARM. Naopak, fúziu podporil americký výrobca čipov Broadcom.



(1 EUR = 1,1291 USD)