Prevzatie čerpacích staníc Benzinol spoločnosťou OMV schválili

Bratislava 3. mája (TASR) - Počet čerpacích staníc petrochemickej firmy OMV na Slovensku sa rozšíri. Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil prevzatie výlučnej kontroly OMV Slovensko nad 26 čerpacími stanicami značky Benzinol. V piatok o tom informoval PMÚ. OMV mal koncom minulého roka 104 čerpacích staníc a patrí v ich počte po dominantnom predajcovi pohonných látok Slovnaft spolu s Orlenom a Shell do trojice najväčších spoločností v tomto segmnete.



"Z hľadiska lokálneho posúdenia účinkov koncentrácie PMÚ zistil, že vo viacerých prípadoch nedochádza k prekrytiu spádových oblastí nadobúdaných čerpacích staníc (ČS) Benzinol so spádovými oblasťami ČS OMV. V ostatných prípadoch (okrem nadobúdanej ČS Benzinol v meste Krásno nad Kysucou) v prekrývajúcich sa spádových oblastiach identifikoval aj po koncentrácii dostatok efektívnych konkurentov," uviedol PMÚ.



V Krásne nad Kysucou by podľa zistení PMÚ v dôsledku koncentrácie došlo k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže, najmä vytvorením alebo posilnením dominantného postavenia na danom lokálnom priestorovom relevantnom trhu, v maloobchodnom predaji benzínu, nafty aj LPG. PMÚ preto viazal súhlas s koncentráciou na splnenie podmienok odstraňujúcich tieto negatívne účinky. "Základnou podmienkou je odpredaj predmetnej ČS. Podnikateľ OMV Slovensko je taktiež povinný plniť povinnosti napomáhajúce efektívnemu, včasnému a úplnému splneniu podmienok," priblížil PMÚ.



Protimonopolný úrad posúdil aj vertikálne účinky koncentrácie. Vzhľadom na pozíciu OMV Slovensko vo veľkoobchode s pohonnými hmotami a pozíciu nadobúdanej siete Benzinol v maloobchodnom predaji v SR koncentráciou podľa PMÚ nevznikajú súťažné obavy. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. apríla 2024.