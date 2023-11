Prevzatie firmy Figma spoločnosťou Adobe sa komplikuje

Londýn 28. novembra (TASR) - Prevzatie grafického editora a návrhárskeho nástroja Figma spoločnosťou Adobe sa komplikuje. Britský protimonopolný totiž v utorok varoval, že akvizícia by mohla obmedziť "inovácie softvéru, ktorý používa prevažná väčšina britských digitálnych dizajnérov". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Firma Adobe, ktorá chce prevziať Figmu za 20 miliárd USD (18,26 miliardy eur), totiž vlastní konkurenčný Photoshop. Figma by po akvizícii prestala konkurovať vlajkovým produktom spoločnosti Adobe, ako sú Photoshop a Illustrator, uviedol britský protimonopolný úrad CMA.



Šéf právneho oddelenia Adobe Dana Rao už predtým vyhlásil, že firma je ochotná navrhnúť opatrenia, ktoré by znížili obavy regulátorov.



Britský protimonopolný úrad v utorok uviedol, že jeho zistenia sú predbežné a že pred prijatím konečného rozhodnutia je ochotný záležitosť prediskutovať so zainteresovanými stranami.



Takisto Európska komisia (EK) už vyjadrila svoje obavy v súvislosti s plánovaným prevzatím firmy Figma spoločnosťou Adobe.



(1 EUR = 1,0951 USD)