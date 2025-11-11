< sekcia Ekonomika
Prezident: Ak chceme túto krajinu rozvíjať, musíme si vyhrnúť rukávy
K externým problémom navyše na Slovensku pribudla potreba vyliečiť rozvrátené verejné financie.
Autor TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) – Problémy, ktoré Slovensko má, sú tu a nepomôže sa obzerať, čo sa stalo včera, predvčerom či desať rokov dozadu. Je to realita, v ktorej sa nachádzame. Ak chceme túto krajinu rozvíjať ďalej, je jediným riešením, aby sme si vyhrnuli všetci rukávy a aby sme každý jeden z nás urobili niečo pre to, aby Slovensko z tejto ťažkej krízy vyšlo čo najlepšie. Povedal to prezident SR Peter Pellegrini počas pondelkového slávnostného večera slovenského priemyslu a dopravy, organizovaného Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy (APZD).
„Za našimi východnými hranicami zúri vojna, prežívame energetickú krízu, z ktorej sme sa doteraz ešte nejakým spôsobom nedostali. Vnímame úpadok alebo recesiu najväčších ekonomík, s ktorými je aj slovenská najviac spriaznená. Jednoducho, situácia je komplikovaná,“ povedal prezident s tým, že spomaľovanie hospodárskeho rastu samozrejme vnímame aj na Slovensku.
K externým problémom navyše na Slovensku pribudla potreba vyliečiť rozvrátené verejné financie. Konsolidácia prišla podľa Pellegriniho v čase spomalenia slovenskej ekonomiky a mnohé opatrenia, ktoré v tom konsolidačnom balíčku boli prijaté, budú podľa neho pôsobiť procyklicky.
To znamená, že budú zložitú ekonomickú situáciu slovenskej ekonomiky ešte zhoršovať. „Preto by som chcel využiť aj prítomnosť značného množstva členov vlády Slovenskej republiky, ktorí sú tu dnes, aby sme ďalší balík, ktorý nás pravdepodobne neminie, naozaj namiešali veľmi, veľmi pozorne. Aby sme ho tentokrát prijímali vo väčšej interakcii a väčšej diskusii s predstaviteľmi slovenskej ekonomiky aj slovenského priemyslu,“ povedal prezident.
Pellegrini zdôraznil význam otvoreného dialógu a hľadania riešení naprieč sektormi. Upozornil, že ak sa chceme dopracovať k silnému hospodárskemu rastu a vyššej životnej úrovni ľudí, nepomôže vzájomne sa obviňovať, ale len spolupracovať na budúcnosti krajiny. Zároveň ocenil podujatie APZD, ktoré spojilo popredných predstaviteľov priemyslu, dopravy a členov vlády s cieľom podporiť hospodársky rozvoj krajiny a posilniť spoluprácu medzi štátom a podnikateľskou sférou. „Pretože kto lepšie poradí politikovi, ktorý má riešiť ekonomický problém, ako ľudia, ktorí v tej ekonomike reálne fungujú?,“ upozornil prezident.
Slovenský priemysel Pellegrini vyzdvihol ako jedinečný pilier hospodárskej identity krajiny. Poukázal na to, že Slovensko patrí medzi málo krajín, ktoré dokážu od základných surovín, ako je železná ruda, vyprodukovať svetovo konkurencieschopné automobily či iné špičkové výrobky. „Je to naše bohatstvo, naše know-how, ktoré si musíme uchovať a musíme urobiť všetko preto, aby sme o túto schopnosť vyrobiť niečo od základného materiálu až po špičkový výrobok neprišli. Pretože to je niečo, čo je výnimočné už dnes v rámci krajín Európskej únie,“ zdôraznil.
Úspech Slovenska podľa hlavy štátu závisí od toho, že všetci zúčastnení budú spolupracovať a spoločne hľadať riešenia na súčasné výzvy, čím sa vytvoria podmienky pre rast, prosperitu a lepší život občanov. „Aby sme každý jeden z nás urobili niečo pre to, aby Slovensko z tejto ťažkej krízy vyšlo čo najlepšie. Aby sme opäť zažívali roky hospodárskeho rastu a blahobytu, aby sa ľuďom žilo lepšie aj vďaka dobre fungujúcim firmám, ktoré zamestnávajú milióny ľudí na Slovensku. A aby sme sa dokázali postarať o našich seniorov a poskytli každému kvalitné zdravotné služby - také, aké potrebuje,“ zdôraznil prezident.
