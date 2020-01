Prezident aliancie Renault - Nissan poprel správy o jej rozpade

Tokio 14. januára (TASR) - Partnerstvo medzi Renaultom a Nissanom „nie je mŕtve“. Uviedol to v utorok prezident aliancie Jean-Dominique Senard po správach o jej možnom rozpade v dôsledku škandálu bývalého šéfa Carlosa Ghosna.



Prestížne hospodárske noviny Financial Times totiž začiatkom týždňa s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou napísali, že vedenie Nissanu urýchľuje tajné prípravy na možné odtrhnutie od Renaultu po škandalóznom úteku Ghosna z Japonska. Senard ale tvrdí, že Nissan v žiadnom prípade neuvažuje o odchode z aliancie. „Aliancia Renault - Nissan nie je mŕtva! Čoskoro vám ukážeme prečo,“ uviedol v utorok v rozhovore pre belgický denník L'Echo.



„Pýtam sa, odkiaľ tento druh informácií pochádza," vyhlásil Senard a dodal, že za nimi nie sú dobré úmysly.



Hodnota akcií Nissanu v utorok na začiatku obchodovania v Tokiu klesla o 1,77 %, zatiaľ čo akcie Renault sa v pondelok (13. 1.) znížili o 2,8 %.



Správy o rozpade aliancie sa objavili po tom, ako jej bývalý šéf, ktorý bol prepustený z väzenia na kauciu a čakal na súdny proces v Japonsku, koncom decembra z krajiny ušiel.



Ghosn čelí obvineniu z podhodnocovania údajov o svojich príjmoch vo výkazoch pre príslušné úrady a zo zneužívania firemných peňazí na súkromné účely. Jeho šokujúci útek pobúril japonskú vládu aj vedenie Nissanu.



Ghosn tvrdí, že obvinenia proti nemu boli vykonštruované a dôvodom bola nespokojnosť vedúcich predstaviteľov Nissanu s plánmi na užšiu integráciu japonskej a francúzskej automobilky.



Dvadsaťročné partnerstvo automobiliek Nissan a Renault, ktoré si len vymenili akcie a nemajú spoločnú štruktúru, bolo škandálom vážne otrasené.



Senard však tvrdí, že aliancia sa nenachádza „blízko kolapsu" a jej lídri pracujú na „obnovení jej pôvodného ducha“ a plánujú budúce investície.



Hovorkyňa Nissanu sa odmietla k článku vo Financial Times vyjadriť a dodala: „Nekomentujeme špekulácie.“



Zdroj blízky spoločnosti naznačil, že úniky pravdepodobne pochádzajú od „niekoľkých nespokojných jedincov“ vo vnútri Nissanu, ktorí tak ventilovali svoje frustrácie. Dodal však, že obnovenie dôvery medzi týmito dvoma firmami si „bude vyžadovať čas“.