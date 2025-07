Prezident bol o rokovaniach Fica o protiruských sankciách informovaný

Bratislava 18. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini bol informovaný o rokovaniach predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) s EÚ vo veci 18. balíka protiruských sankcií. Uviedla to na sociálnej sieti Kancelária prezidenta SR v reakcii na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka, že slovenská hlava štátu mala viac bojovať s premiérom v Bruseli za slovenské národnoštátne energetické záujmy. Pellegrini premiéra v jeho snahe vyjednať pre Slovensko čo najlepšie podmienky podporuje.



„Bol som podrobne informovaný o priebehu rokovaní a vyjednávaniach slovenskej vlády a jej predsedu s orgánmi Európskej únie. Som presvedčený, že bez jeho aktívneho prístupu by dnes Slovensko nemalo absolútne žiadne garancie, že po prípadnom odrezaní sa od ruských energií neostane osamotené a bez európskej pomoci. Preto podporujem premiéra v jeho snahe vyjednať pre Slovensko čo najlepšie podmienky a bojovať za jeho energetickú bezpečnosť,“ spresnil prezident SR.



„Nerozumiem tým kritikom, ktorí žiadajú vždy a za každých okolností zložiť ruky do lona a poslušne odkývať všetko, čo silnejší hráči predložia Slovensku na stôl. Je určite veľmi dôležité, aby v kľúčových záležitostiach našla Európska únia napokon jednotu. Ale z mnohých vlastných skúseností dodávam, že keď sa za naše národnoštátne záujmy nepostavíme my sami, nikto to za nás neurobí,“ dodala hlava štátu.



„Slovenská národná strana vyjadruje ľútosť, že po boku premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica nebojoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Prezident Slovenskej republiky namiesto toho, aby spoločne s predsedom vlády zvádzal boj v Bruseli, pokračuje vo svojej PR kampani,“ uviedol v piatok Danko.



Premiér vo štvrtok (17. 7.) večer informoval, že dá inštrukciu zástupcom SR pri EÚ, aby v piatok uvoľnili cestu k 18. balíku protiruských sankcií. Podľa Fica by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou (EK) sú nateraz vyčerpané a zotrvávanie na doterajšej pozícii by ohrozilo záujmy SR. Slovensko má podľa neho k dispozícii písomné záväzky EK týkajúce sa plynu, podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov. Členské štáty EÚ v piatok ráno na úrovni stálych veľvyslancov sankčný balík schválili.