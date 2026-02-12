< sekcia Ekonomika
Prezident Bundesbanky Nagel čelí internej kritike
Nemecko sa tradične stavia proti spoločnému dlhu EÚ a svoj postoj zmiernilo len za výnimočných okolností.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. februára (TASR) - Predstavenstvo nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) prijalo s rozpakmi vyjadrenia jej prezidenta Joachima Nagela, ktorý sa vyslovil v prospech spoločného európskeho dlhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na zdroje z prostredia Bundesbanky.
Nagel svoje vyjadrenia s predstavenstvom nekoordinoval a určite sa tam nestretli so súhlasom, uviedli zdroje s tým, že neexistuje žiadne uznesenie týkajúce sa zmeny kurzu a ide o „osobný názor“ prezidenta. Nagelovo vyhlásenie vzbudzuje pozornosť aj vzhľadom na to, že kancelár Friedrich Merz naďalej odmieta eurobondy. Nagel vyjadril otvorenosť voči spoločnému európskemu dlhu za určitých podmienok, čo je koncept, ktorý je v Nemecku vnímaný veľmi kontroverzne.
„Zatraktívniť Európu znamená aj prilákať externých investorov,“ uviedol Nagel v stredu (11. 2.) pre spravodajský portál Politico. „Likvidnejší európsky trh pre bezpečné európske aktíva by tento ciel podporil,“ priblížil Nagel deň pred neformálnym summitom hláv štátov a vlád EÚ venovanom konkurencieschopnosti.
Nemecká centrálna banka dlhodobo odmieta pôžičky, za ktoré by spoločne ručili všetky členské štáty EÚ. „Tradícia je niečo, čo odráža realitu minulosti,“ poznamenal Nagel, pričom zdôraznil, že bezpečnosť Európy nebola od druhej svetovej vojny nikdy tak ohrozená ako dnes. Šéf Bundesbanky zároveň stanovil niekoľko podmienok. Európske aktíva sa podľa neho môžu používať len na špecifické účely a musia byť prísne kontrolované európskymi orgánmi a členskými štátmi.
Nemecko sa tradične stavia proti spoločnému dlhu EÚ a svoj postoj zmiernilo len za výnimočných okolností. Vláda v Berlíne napríklad súhlasila so zriadením fondu hospodárskej obnovy po pandémii koronavírusu alebo v poslednom čase s ďalšou finančnou podporou Ukrajine, ktorá čelí agresii zo strany Ruska.
Ešte v utorok (10. 2.) Merzova vláda odmietla požiadavky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoločné vydávanie dlhopisov s cieľom investovať do posilnenia konkurencieschopnosti Európy.
Nagel svoje vyjadrenia s predstavenstvom nekoordinoval a určite sa tam nestretli so súhlasom, uviedli zdroje s tým, že neexistuje žiadne uznesenie týkajúce sa zmeny kurzu a ide o „osobný názor“ prezidenta. Nagelovo vyhlásenie vzbudzuje pozornosť aj vzhľadom na to, že kancelár Friedrich Merz naďalej odmieta eurobondy. Nagel vyjadril otvorenosť voči spoločnému európskemu dlhu za určitých podmienok, čo je koncept, ktorý je v Nemecku vnímaný veľmi kontroverzne.
„Zatraktívniť Európu znamená aj prilákať externých investorov,“ uviedol Nagel v stredu (11. 2.) pre spravodajský portál Politico. „Likvidnejší európsky trh pre bezpečné európske aktíva by tento ciel podporil,“ priblížil Nagel deň pred neformálnym summitom hláv štátov a vlád EÚ venovanom konkurencieschopnosti.
Nemecká centrálna banka dlhodobo odmieta pôžičky, za ktoré by spoločne ručili všetky členské štáty EÚ. „Tradícia je niečo, čo odráža realitu minulosti,“ poznamenal Nagel, pričom zdôraznil, že bezpečnosť Európy nebola od druhej svetovej vojny nikdy tak ohrozená ako dnes. Šéf Bundesbanky zároveň stanovil niekoľko podmienok. Európske aktíva sa podľa neho môžu používať len na špecifické účely a musia byť prísne kontrolované európskymi orgánmi a členskými štátmi.
Nemecko sa tradične stavia proti spoločnému dlhu EÚ a svoj postoj zmiernilo len za výnimočných okolností. Vláda v Berlíne napríklad súhlasila so zriadením fondu hospodárskej obnovy po pandémii koronavírusu alebo v poslednom čase s ďalšou finančnou podporou Ukrajine, ktorá čelí agresii zo strany Ruska.
Ešte v utorok (10. 2.) Merzova vláda odmietla požiadavky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoločné vydávanie dlhopisov s cieľom investovať do posilnenia konkurencieschopnosti Európy.