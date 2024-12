Prezident Bundesbanky Nagel podporil reformu dlhovej nemeckej brzdy

Berlín 4. decembra (TASR) - Prezident nemeckej centrálne banky Joachim Nagel sa vzhľadom na slabé vyhliadky nemeckej ekonomiky vyslovil za reformu zákona o dlhovej brzde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ústavný zákon o dlhovej brzde obmedzuje verejný deficit Nemecka na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo mnohí kritici označujú za brzdu rastu najväčšej európskej ekonomiky. Mohlo by sa napríklad zvážiť rozlišovanie medzi vládnymi spotrebnými výdavkami a investíciami, "aby sa vytvoril väčší manévrovací priestor pre štrukturálne investície", povedal Nagel v rozhovore, ktorý zverejnil v stredu denník Financial Times. Nemecká ekonomika sa podľa neho v súčasnosti nachádza v zložitejšej situácii, ako na začiatku 21. storočia. Nezamestnanosť bola v tom čase oveľa vyššia, ale "neexistovala geopolitická roztrieštenosť a globálny obchod silne rástol", povedal Nagel.



Bundesbank očakáva v roku 2025 len slabý rast nemeckej ekonomiky na úrovni okolo 0,4 %. Rast by mohol byť ešte slabší, ak novozvolený americký prezident Donald Trump zavedie rozsiahle clá v takom rozsahu, ako avizoval, varoval Nagel. "Ak sa k súčasným prognózam pridá ešte väčšie zvýšenie ciel, ekonomika by mohla stagnovať ešte dlhšie," povedal Nagel, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB).