< sekcia Ekonomika
Prezident Bundesbanky vyzval na zvýšenie dôchodkového veku
Šéf Bundesbanky ďalej uviedol, že nemecká ekonomika by sa mohla čoskoro vydať na cestu mierneho rastu, pokiaľ budú výdavky na investície správne alokované.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. novembra (TASR) - Prezident nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel vyzval na zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Nemecko je starnúca spoločnosť a v záujme udržania prosperity, ktorú vybudovali generácie od konca druhej svetovej vojny, je potrebné pracovať dlhšie, uviedol Nagel v rozhovore pre portál table.media. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V konečnom dôsledku ide o konkurencieschopnosť Nemecka ako miesta pre podnikanie, zdôraznil Nagel. Šéf Bundesbanky ďalej uviedol, že nemecká ekonomika by sa mohla čoskoro vydať na cestu mierneho rastu, pokiaľ budú výdavky na investície správne alokované.
Najväčšia európska ekonomika čelí najhlbšej kríze za posledné desaťročia. Po poklese hrubého domáceho produktu v rokoch 2023 a 2024 očakávajú popredné ekonomické inštitúty v tomto roku nanajvýš minimálny rast. V roku 2026 by sa mal rast výrazne zrýchliť, aj vďaka plánovaným dodatočným výdavkom na infraštruktúru a obranu.
V konečnom dôsledku ide o konkurencieschopnosť Nemecka ako miesta pre podnikanie, zdôraznil Nagel. Šéf Bundesbanky ďalej uviedol, že nemecká ekonomika by sa mohla čoskoro vydať na cestu mierneho rastu, pokiaľ budú výdavky na investície správne alokované.
Najväčšia európska ekonomika čelí najhlbšej kríze za posledné desaťročia. Po poklese hrubého domáceho produktu v rokoch 2023 a 2024 očakávajú popredné ekonomické inštitúty v tomto roku nanajvýš minimálny rast. V roku 2026 by sa mal rast výrazne zrýchliť, aj vďaka plánovaným dodatočným výdavkom na infraštruktúru a obranu.