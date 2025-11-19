< sekcia Ekonomika
Prezident: Demisia P. Kmeca je príspevok k lepšej politickej kultúre
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Demisiu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) považuje prezident Peter Pellegrini za príspevok k lepšej politickej kultúre na Slovensku. Jeho odstúpenie umožní podľa prezidenta transparentne prehodnotiť sporné výsledky výziev na výskum a vývoj, pre ktoré v posledných týždňoch podali viacerí opoziční poslanci trestné oznámenia.
„Na základe informácií, ktoré v posledných týždňoch rezonovali v našich médiách, sa vyskytli pochybnosti alebo podozrenia, či všetky tie procesy súvisiace s aktuálnymi výzvami, ktoré majú smerovať do nášho priemyslu a inovačného prostredia, sú v poriadku, alebo niektoré vyvolávajú aj nejaké pochybnosti. A preto vaše rozhodnutie podať demisiu vnímam ako vaše ľudské aj politické rozhodnutie a ja osobne ho vnímam ako príspevok k budovaniu lepšej politickej kultúry v našej krajine,“ povedal prezident.
Pellegrini poďakoval Kmecovi za dva roky pôsobenia vo funkcii a pripomenul, že počas jeho mandátu sa na účet Slovenska podarilo získať viac ako dve miliardy eur v rámci štvrtej, piatej a šiestej žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na budúci týždeň má byť predložená siedma žiadosť v hodnote približne 700 miliónov eur.
Ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktorého dočasne poveril vedením Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, prezident vyzval, aby čo najefektívnejšie a najrýchlejšie ukončil všetky kontrolné procesy, ktoré súvisia so spornými výzvami.
U projektov, pri ktorých nie sú pochybnosti, by mal Drucker podľa prezidenta zabezpečiť čo najrýchlejšie čerpanie prostriedkov. „Tieto prostriedky sú extrémne žiadané, nevyhnutné a nie je možné, aby takýto značný objem prostriedkov, ktorý má pomôcť naštartovať ekonomický rast a modernizovať slovenské hospodárstvo, bol brzdený alebo spochybnený niekoľkými výzvami, u ktorých nie všetko sa zdá byť úplne v poriadku,“ dodal prezident.
