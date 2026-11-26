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Prezident DIW: Nemecko čakajú ťažké roky s Trumpom v Bielom dome
Nemecký minister financií Lars Klingbeil povedal, že rok 2027 musí byť rokom investícií súkromného sektora, Fratzscher však upozornil, že by sa na to nespoliehal.
Autor TASR
Berlín 26. novembra (TASR) - Nemecko sa musí pripraviť na ďalšie dva ťažké roky s Donaldom Trumpom v Bielom dome. Povedal to vo štvrtok prezident popredného nemeckého ekonomického inštitútu DIW Marcel Fratzscher, ktorý tak reagoval na nový americký balík dovozných ciel. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Nové clá predstavujú novú neistotu a budú mať vplyv na nemeckú ekonomiku. Z tohto dôvodu nie je vylúčené, že aj v roku 2027 bude vývoj ekonomiky horší, než momentálne predpokladáme,“ povedal Fratzscher. V súčasnosti DIW odhaduje v budúcom roku rast ekonomiky o viac než 1 %.
Nemecká vláda predpokladá, že USA dodržia dohodu z Turnberry (dočasná dohoda medzi USA a EÚ uzatvorená v júli 2025 v škótskom Turnberry, ktorá stanovuje maximálny strop ciel na produkty z Európskej únie na úrovni 15 %), Fratzscher je však opatrnejší. „Osobne by som sa nikdy nespoliehal na to, že Donald Trump svoje sľuby dodrží,“ odpovedal Fratzscher v rozhovore pre Reuters na otázku, čo si myslí o dohode medzi USA a Európskou úniou. „Počas jeho celého obdobia v Bielom dome musíme byť pripravení na to, že bude situáciu ďalej vyhrocovať,“ dodal šéf WDI.
Fratzscher dodal, že zatiaľ stále predpokladá pokračovanie zotavovania nemeckej ekonomiky, riziká sú však „enormné“. Poukázal najmä na možnú eskaláciu konfliktu na Blízkom východe alebo Ukrajine, vyššie náklady na energie, politické konflikty na domácom trhu a obchodné spory zahrnujúce USA a Čínu. „A neistota je pre firmy to najhoršie,“ dodal.
Nemecký minister financií Lars Klingbeil povedal, že rok 2027 musí byť rokom investícií súkromného sektora, Fratzscher však upozornil, že by sa na to nespoliehal. Firmy na nemeckom trhu veľa neinvestujú a dôvodom je práve neistota a náročné podmienky, od daní a nadmerných regulácií až po vysokú byrokraciu a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, dodal prezident DIW s tým, že aj budúci rok bude rast ťahať najmä vládna spotreba.
„Nové clá predstavujú novú neistotu a budú mať vplyv na nemeckú ekonomiku. Z tohto dôvodu nie je vylúčené, že aj v roku 2027 bude vývoj ekonomiky horší, než momentálne predpokladáme,“ povedal Fratzscher. V súčasnosti DIW odhaduje v budúcom roku rast ekonomiky o viac než 1 %.
Nemecká vláda predpokladá, že USA dodržia dohodu z Turnberry (dočasná dohoda medzi USA a EÚ uzatvorená v júli 2025 v škótskom Turnberry, ktorá stanovuje maximálny strop ciel na produkty z Európskej únie na úrovni 15 %), Fratzscher je však opatrnejší. „Osobne by som sa nikdy nespoliehal na to, že Donald Trump svoje sľuby dodrží,“ odpovedal Fratzscher v rozhovore pre Reuters na otázku, čo si myslí o dohode medzi USA a Európskou úniou. „Počas jeho celého obdobia v Bielom dome musíme byť pripravení na to, že bude situáciu ďalej vyhrocovať,“ dodal šéf WDI.
Fratzscher dodal, že zatiaľ stále predpokladá pokračovanie zotavovania nemeckej ekonomiky, riziká sú však „enormné“. Poukázal najmä na možnú eskaláciu konfliktu na Blízkom východe alebo Ukrajine, vyššie náklady na energie, politické konflikty na domácom trhu a obchodné spory zahrnujúce USA a Čínu. „A neistota je pre firmy to najhoršie,“ dodal.
Nemecký minister financií Lars Klingbeil povedal, že rok 2027 musí byť rokom investícií súkromného sektora, Fratzscher však upozornil, že by sa na to nespoliehal. Firmy na nemeckom trhu veľa neinvestujú a dôvodom je práve neistota a náročné podmienky, od daní a nadmerných regulácií až po vysokú byrokraciu a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, dodal prezident DIW s tým, že aj budúci rok bude rast ťahať najmä vládna spotreba.