Prezident: Elektromobilita má budúcnosť, nie však vynútenú reguláciou

Bratislava 7. novembra (TASR) - Prechod na výrobu elektromobilov má budúcnosť a je dôležité pokračovať v tomto trende, nie však vynútenou reguláciou, ale dopytom na trhu. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini po stredajšej (6. 11.) návšteve automobilky Kia v Tepličke nad Váhom. So zástupcami spoločnosti diskutoval o budúcnosti celého automobilového priemyslu, od ktorého je slovenská ekonomika do veľkej miery závislá.



"Pred novou Európskou komisiou stojí veľká výzva zreálniť celý Green deal, aby zodpovedal skutočnému dopytu trhu aj potrebám ľudí," uviedol. Automobilka Kia plánuje v budúcom roku spustiť výrobu plne elektrických vozidiel. Podľa prezidenta je to dobrý signál pre slovenský priemysel, že zostane naďalej funkčná. "Bol som uistený o tom, že táto fabrika má naďalej budúcnosť a je schopná adaptovať sa na akékoľvek výzvy," poznamenal.



Výroba elektromobilov je podstatne jednoduchšia, čo by však podľa jeho slov nemalo ovplyvniť zamestnanosť v automobilke Kia, no môže to zasiahnuť zamestnanosť v subdodávateľských spoločnostiach. "Treba sa na celý proces pozerať veľmi komplexne. Našou úlohou je byť dobrým miestom pre investovanie automobiliek, pre udržanie ich výroby," zdôraznil Pellegrini.



V súvislosti s výstavbou potrebnej infraštruktúry k elektromobilom prezident konštatoval, že by pre Slovensko, ako malú krajinu, nemal byť problém zainvestovať do výstavby nabíjacích staníc. Uvedomuje si však, že distribučná sieť nie je na masovú elektromobilitu pripravená. "Toto je veľká výzva. Vláda by si to mala stanoviť ako prioritu, motivovať distribučné spoločnosti k obnove rozvodnej siete na Slovensku," dodal.