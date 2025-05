Prezident: Európa čelí výzve získať líderstvo v zavádzaní technológií

Bratislava/Turín 5. mája (TASR) - Európa dnes čelí výzve nielen zachovať si svoju pozíciu v oblasti výskumu, ale predovšetkým získať nové líderstvo v zavádzaní technológií do praxe. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini počas startupovej taliansko-slovenskej konferencie LIFTT v Turíne.



„Musíme si uvedomiť, že ak nebudeme aktívne tvoriť, inovovať a podporovať talenty, budúcnosť si rozdelia iní. My v Európe máme na to, aby sme sa stali lídrami inovácií,“ zdôraznil prezident. Zároveň upozornil, že Európa by sa mala usilovať o čo najmenej zbytočných regulácií, ktoré brzdia technologický pokrok.



„Možno nebudeme môcť konkurovať tým najsilnejším hráčom vo vývoji nových technológií. Môžeme a mali by sme však mať silnú ambíciu byť lídrom v ich implementácii, teda nasadzovaní do praxe,“ uviedol prezident.



Vyzdvihol tiež potenciál spoločného európskeho inovačného priestoru, ktorý prepája výskum, prax a podnikateľské prostredie. „Slovensko a Taliansko, ale aj celá Európa môžu spoločne tvoriť ekosystém, ktorý nielen vymýšľa, ale aj zavádza riešenia s globálnym dopadom. Odvaha a vizionárstvo generála Štefánika nás učia, že žiadna hranica nie je prekážkou, ak veríme vo vyšší cieľ,“ povedal.



Osobitne ocenil aktívne pôsobenie Stefana Buona, významného talianskeho výskumníka a podporovateľa slovensko-talianskych vzťahov, ktorý sa stal novým honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Turíne.



Slovenská hlava štátu zároveň vyzvala prítomných zástupcov startupov, aby sa nebáli ísť vlastnou cestou, prekračovali hranice a tvorili produkty, ktoré menia svet k lepšiemu. „Tak, ako generál Štefánik veril v jednotnú Európu, aj my dnes musíme veriť v jednotnú, inovatívnu a odvážnu Európu,“ zdôraznil prezident.



Súčasťou delegácie prezidenta v Turíne boli predstavitelia inovatívnych firiem a startupov, ktoré reprezentujú rastúci potenciál Slovenska v oblasti výskumu, technológií a udržateľných riešení. Tieto slovenské startupy prinášajú inovatívne riešenia v rôznych oblastiach - od elektromobility cez umelú inteligenciu až po modernú medicínu.