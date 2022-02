Prezident Fedu: Vysoká inflácia v USA ohrozuje dôveryhodnosť systému

Washington 14. februára (TASR) – Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, potrebuje zrýchliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb v rámci boja proti rastúcej inflácii. A môže to urobiť spôsobom, ktorý "nerozvíri" finančné trhy. Vyhlásil to v pondelok James Bullard, prezident Fedu v St. Louis, pre televíziu CNBC.



Podľa neho je v hre dôveryhodnosť Fedu. Po tom, čo spotrebiteľské ceny v USA v januári prudko vzrástli, najviac za 40 rokov, by mala centrálna banka zrýchliť svoje kroky a do júla zvýšiť referenčnú úrokovú sadzbu na 1 %. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Bullard, hlasujúci člen menového výboru Fed, vyvolal minulý týždeň ostrú reakciu trhov, keď vystúpil s podobnými komentármi o potrebe odstrániť stimuly, ktoré centrálna banka poskytla ekonomike počas pandémie ochorenia COVID-19.



Index spotrebiteľských cien v USA v januári vyskočil medziročne až o 7,5 %, čo bol jeho najväčší nárast od roku 1982.



Bullard skonštatoval, že tieto údaje zavŕšili štyri mesiace znepokojujúcich správ, ktoré naznačovali, že "inflácia sa v americkej ekonomike rozširuje a možno aj zrýchľuje."



Uviedol tiež, že sa pokúsi presvedčiť svojich kolegov z menového výboru o potrebe konať rýchlo, ale podriadi sa predsedovi Fedu Jeromeovi Powellovi.



Ďalšie zasadnutie Fedu je naplánované na 15. až 16. marca a niektorí ekonómovia tvrdia, že centrálna banka by mohla dokonca agresívne zvýšiť kľúčový úrok o 50 bázických bodov, aby vyslala signál, že je odhodlaná obmedziť rast cien.