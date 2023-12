Prezident finančnej správy Jiří Žežulka rezignoval

Bratislava 14. decembra (TASR) - Prezident finančnej správy Jiří Žežulka vo štvrtok požiadal ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) o odvolanie z funkcie z osobných dôvodov. Minister žiadosti vyhovel a z tohto postu ho odvolal. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková.



Nový prezident finančnej správy by mal byť menovaný do funkcie s účinnosťou od piatka 15. decembra.



"Bolo mi veľkou cťou viesť finančnú správu a som hrdý na výsledky, ktoré sme v uplynulých troch rokoch dosiahli. Chcel by som poďakovať svojim kolegom, súčasnému pánovi ministrovi a všetkým jeho predchodcom za príležitosť viesť túto inštitúciu. Verím, že budúci prezident finančnej správy bude pokračovať v procesoch, ktoré sa nám podarilo naštartovať," uviedol Žežulka.