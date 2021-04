Prezident J. Biden zvýši dane pre firmy na 28 %

New York 1. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu (31. 3.) sľúbil, že veľké spoločnosti ako Amazon zaplatia svoj spravodlivý podiel na daniach, čo mu umožní získať financie na ambiciózny plán investícií do infraštruktúry v hodnote 2 biliónov USD (1,71 miliardy eur). Podľa prezidenta nejde o žiadnu „odplatu“ bohatým a úspešným, ale o skutočnosť, že Amazon platí v USA nulové federálne dane, čo považuje za „nesprávne“.



Biden v stredu predstavil svoj rozsiahly plán na podporu rozvoja infraštruktúry - diaľnic, mostov a prístavov, ako aj na modernizáciu telekomunikačných zariadení, a tiež zlepšenie financovania výskumu a vývoja na zvýšenie konkurencieschopnosti USA, najmä v porovnaní s Čínou.



Kľúčovým zdrojom financovania by malo byť zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb z 21 % na 28 % a sprísnenie prístupu k daňovým rajom, aby sa zabránilo plateniu daní mimo USA.



To sa však nepáči veľkým korporáciám, ktoré sa tešili z daňových úľav. Tie koncom roka 2017 podpísal vtedajší prezident Donald Trump. Jeho opatrenie zredukovalo podnikovú sadzbu dane z 35 % na 21 %. S rôznymi odpočtami a "dierami" v predpisoch bola nakoniec priemerná sadzba dane, ktorú korporácie skutočne platia, oveľa nižšia.



Podľa nedávnej analýzy Spoločného výboru pre dane platia firmy v USA priemernú sadzbu dane iba 8 % v porovnaní so 16 % pred rokom 2017.



Biden vo svojom prejave v Pittsburghu vyjadril rozhorčenie nad nerovnováhou medzi daňami platenými najbohatšími spoločnosťami a daňovou záťažou pre ľudí zo strednej triedy. Citoval pritom štúdiu z roku 2019, ktorá ukázala, že 90 spoločností z rebríčka Fortune 500, najväčších spoločnosti na svete vrátane Amazonu, neplatí ani jeden cent federálnej dane z príjmu.



„To je len nesprávne,“ skonštatoval prezident. „Hasič a učiteľ platia 22 % a Amazon a 90 ďalších významných spoločností platia nulové federálne dane? Týmto to ukončím,“ vyhlásil.



Bidenov návrh však musí ešte schváliť Kongres.



Viceprezident internetového giganta Amazon Jay Carney v stredu obhajoval daňové kredity na výskum a vývoj. Pripomenul, že americkí zákonodarcovia tento kredit od jeho vzniku v roku 1981 niekoľkokrát predĺžili a v roku 2015 ho prezident Barack Obama zmenil na trvalý.



Biden argumentoval, že zvýšenie dane z príjmu právnických osôb nie je „o penalizovaní nikoho“. Cieľom jeho osemročného investičného plánu je „vybudovať spravodlivejšiu ekonomiku, ktorá dá všetkým šancu uspieť a vytvorí milióny pracovných miest a dobre platených pracovných miest“.



Podniky však už vyslali prvé signály nesúhlasu s Bidenovým plánom. „Sme presvedčení, že návrh je nebezpečne nesprávny, pokiaľ ide o spôsob financovania infraštruktúry,“ uviedla vo vyhlásení obchodná komora (Chamber of Commerce).



Tzv. okrúhly stôl Business Roundtable uviedol, že „sa dôrazne stavia“ proti všeobecnému zvýšeniu dane z príjmu právnických osôb.



(1 EUR = 1,1725 USD)