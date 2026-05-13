Prezident: Je na koalícii, aké prorastové opatrenia zo zoznamu vyberie
Uviedol to po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky (B9) prezident SR Peter Pellegrini.
Autor TASR
Bukurešť/Bratislava 13. mája (TASR) - Je na koalícii, ktoré prorastové opatrenia zo zoznamu mnohých opatrení vyberie. Uviedol to po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky (B9) prezident SR Peter Pellegrini.
„Nevnímal by som dramaticky to, že dnes niektorá z politických strán navrhuje zrušiť napríklad rekreačné poukazy. Je to len jeden z 90 námetov, ktoré niekto niekde počas rôznych pracovných skupín navrhol. Teraz je na koalícii, ako sa rozhodne. A preto by som skôr privítal, keby sa o prorastových opatreniach hovorilo odborne, za okrúhlym stolom, možno s tými, ktorých sa to týka a nevnášala sa opäť do toho ťažká politika a vnútrokoaličné roztržky, pretože to k ničomu nevedie,“ priblížil.
„Ja skôr nabádam vládu a ministrov, aby prišli naozaj nielen s kozmetickými prorastovými opatreniami, ktoré možno dobre znejú, ale nebudú mať zásadný vplyv na povzbudenie ekonomického rastu Slovenskej republiky. Vnímam a chápem, že z krátkodobého hľadiska najprv príde vláda s balíkom opatrení, ktoré majú minimálny dosah na rozpočet,“ spresnil.
Hlava štátu očakáva, že pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2027 vláda predstaví aj dlhodobejšie opatrenia, ktoré možno budú mať negatívny dosah na verejné financie, ale mohli by mať výrazný vplyv na budúci rast slovenskej ekonomiky. „A toto som zatiaľ ešte nevidel,“ podčiarkol prezident.
Transakčná daň nie je podľa jeho slov štandardným nástrojom daňových systémov vyspelých ekonomík sveta. „Treba, aby vláda toto opatrenie prehodnotila. V prípade, že naozaj brzdí ekonomiku alebo presúva časť transakcií do šedej zóny a do prostredia, keď sa nepriznávajú príjmy len preto, aby sa z nich nemusela platiť transakčná daň, je tak lepšie transakčnú daň zrušiť a vrátiť tú šedú časť ekonomiky späť do legálnej časti a radšej sa snažiť potom zdaniť riadne zisk firiem alebo drobných živnostníkov,“ poznamenal.
Vláda podľa Pellegriniho slov v roku 2027 nechystá rozhadzovanie peňazí. „Nemyslím si, že vláda len z titulu nejako zaujať voliča alebo získať si jeho priazeň bude na rok 2027 chystať nejaké veľké rozhadzovanie peňazí. V sociálnej oblasti sa za posledné roky urobilo obrovské množstvo opatrení a nie je ani už extrémny priestor na nejaké obrovské plošné opatrenia,“ dodal prezident SR.
