Prezident je pripravený podpísať pozitívne zmeny transakčnej dane

Bratislava 26. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať akúkoľvek pozitívnu zmenu týkajúcu sa zjednodušenia transakčnej dane alebo oslobodenia časti subjektov od jej platenia. Prezident to uviedol v pondelok s tým, že vníma napätie, ktoré transakčná daň vyvoláva.



„Osobne som sa kriticky vyjadril, že pre mňa ako ekonóma nedáva základnú elementárnu ekonomickú logiku táto daň. Za mňa ako prezidenta môžem povedať, že som pripravený podpísať akúkoľvek pozitívnu zmenu, ktorá sa bude týkať buď zjednodušenia transakčnej dane alebo oslobodenia časti subjektov od jej platenia,“ uviedol Pellegrini.



Dodal, že s predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom zatiaľ o jeho návrhoch na zmenu transakčnej dane nehovoril. „Zatiaľ nemám podrobnejšie informácie a nechcem predbiehať,“ doplnil prezident.



SNS navrhuje oslobodenie živnostníkov a firiem s obratom do 100.000 eur od transakčnej dane. O návrhu Andreja Danka by mal parlament rokovať v prvom čítaní na nadchádzajúcej schôdzi.