Prezident: Kontrolné orgány sú obrovským prínosom pri spravovaní aj EÚ

Bratislava 20. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci prezidenta Európskeho dvora audítorov (EDA) Tonyho Murphyho. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.



„Je veľmi dôležité spravovať krajinu a celú Európsku úniu na základe zistení a dát. V tom sú nám audítorské orgány obrovským prínosom,“ uviedol prezident SR. Návšteva šéfa tejto inštitúcie je historicky prvou od vstupu SR do EÚ.



Úlohou EDA je dohliadať na správne a efektívne využívanie prostriedkov EÚ a prispievať k zvyšovaniu transparentnosti a dôvery verejnosti v európske inštitúcie. „Želám im v tomto úsilí veľa úspechov,“ poznamenal Pellegrini, pričom zdôraznil, že v súčasnosti musia čeliť rôznym výzvam. Jednou z nich je aj využívanie umelej inteligencie v rámci kontrolnej činnosti, o ktorej s predsedom EDA diskutovali. Pomohla by audítorom zefektívniť procesy a vyhodnocovať získané dáta.



Najvyšší európsky kontrolór na stretnutí s prezidentom SR otvoril aj otázku definovania priorít Slovenskej republiky na ďalšie obdobie a stanovenia finančných limitov v súvislosti s rozpočtom EÚ. EDA nemá síce právomoc priamo zasahovať do rozpočtov jednotlivých členských krajín, ale kontrolovať nakladanie s peniazmi daňovníkov a chrániť ich finančné záujmy pred podvodmi, neefektívnosťou či plytvaním. Účastníci stretnutia sa zhodli tiež na tom, že hlava štátu by mohla byť podporovateľom fungovania nezávislých inštitúcií.