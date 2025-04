Prezident: Môžeme mať svetové prvenstvo v energii vyrobenej z jadra

Varšava 29. apríla (TASR) - Slovensko má našliapnuté na veľký úspech v oblasti jadrovej energie. Po spustení štvrtého bloku elektrárne Mochovce má šancu predbehnúť Francúzsko v percente elektrickej energie vyrobenej z jadra a stať sa svetovým lídrom v tejto oblasti. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po plenárnom rokovaní hláv štátov na samite krajín Trojmoria vo Varšave. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Je fajn sústrediť sa na obnoviteľné zdroje, lenže potom musíme čakať, či na juhu Európy svieti slnko a je ho dostatok alebo či práve fúka vietor na severe,“ povedal prezident a pripomenul, že jadrové elektrárne vyrábajú energiu nepretržite. Prezident takisto uviedol, že Slovensko má vybudované prepojenia plynovodov a elektrizačnej sústavy so všetkými susedmi a po spustení štvrtého bloku v Mochovciach sa stane čistým exportérom elektriny.



Pellegrini zdôraznil, že v čase, keď rastie dopyt po stabilných zdrojoch energie, najmä pre umelú inteligenciu a digitálne technológie, Slovensko má vďaka jadru a vodnej energii výhodu oproti iným krajinám, ktoré sú odkázané na nestabilné obnoviteľné zdroje. Spomenul aj výskum zameraný na opätovné využitie vyhoretého jadrového paliva, ktorý by mohol Slovensko zaradiť medzi svetových lídrov v inováciách v oblasti energetiky.



V súvislosti s Ukrajinou prezident uviedol, že Slovensko stabilizuje jej energetickú sieť vývozom elektrickej energie. „Aj napriek tomu, že opačne trpíme tým, že cez Ukrajinu prestal prúdiť plyn, Slovensko si túto svoju pomoc plní tak, ako si ju plniť má,“ dodal. Zdôraznil, že ukrajinskí experti majú po skúsenostiach s vojnovými škodami cenné know-how pri schopnosti rýchlej obnovy poškodenej infraštruktúry, ktoré môže byť prínosom aj pre iné krajiny, pričom zmienil nedávny výpadok elektriny v Španielsku.



Slovenský prezident sa v pondelok (28. 4.) a utorok zúčastnil na 10. samite Trojmoria v Poľsku. Samit Trojmoria hostí Varšava druhýkrát. Iniciatíva vznikla v roku 2016 a v súčasnosti združuje 12 štátov ležiacich medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)