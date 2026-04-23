Prezident odobril novelu o IT vo verejnej správe
Novela zákona podľa Ministerstva investícií precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odobril novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, vyplýva z údajov na portáli hlavy štátu. Poslanci Národnej rady SR schválili uvedenú novelu 16. apríla, pričom ju prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom na takýto postup boli hroziace hospodárske škody, keďže zmena zákona je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Schválené zmeny v zákone nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia.
Novela zákona podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom Informačného systému KAV (konsolidovaná analytická vrstva), najmä pre tzv. prioritné životné situácie v rámci plnenia míľnika plánu obnovy. „Nesplnenie vyššie uvedeného cieľa (míľnika) ako jedného z cieľov môže mať za následok ohrozenie žiadosti o platbu z plánu obnovy a odolnosti,“ upozornil predkladateľ.
Novela prinesie aj ďalšie zmeny. Správca informačných systémov v majetku štátu by napríklad mohol v prípade jej schválenia tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Novela zvyšuje sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy či spresňuje kompetencie vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT). Zároveň rieši aplikačné problémy súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona v praxi. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.
Novela takisto rozširuje sankcionovateľné skutkové podstaty správnych deliktov a zvyšuje sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.
Novela zákona podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom Informačného systému KAV (konsolidovaná analytická vrstva), najmä pre tzv. prioritné životné situácie v rámci plnenia míľnika plánu obnovy. „Nesplnenie vyššie uvedeného cieľa (míľnika) ako jedného z cieľov môže mať za následok ohrozenie žiadosti o platbu z plánu obnovy a odolnosti,“ upozornil predkladateľ.
Novela prinesie aj ďalšie zmeny. Správca informačných systémov v majetku štátu by napríklad mohol v prípade jej schválenia tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Novela zvyšuje sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy či spresňuje kompetencie vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT). Zároveň rieši aplikačné problémy súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona v praxi. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.
Novela takisto rozširuje sankcionovateľné skutkové podstaty správnych deliktov a zvyšuje sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.