Prezident odobril úpravy postupov pri nakladaní s majetkom obce

Bratislava 22. novembra (TASR) - Záujemcovia o kúpu majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže alebo pri priamom predaji majetku obce získajú možnosť podávať návrhy, respektíve doručovať cenové ponuky v podobe, ktorú si sami zvolia, teda buď listom, alebo elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o majetku obcí, ktorú vo štvrtok (21. 11.) podpísal prezident Peter Pellegrini. Informuje o tom na svojom webe Kancelária prezidenta SR.



Predkladatelia novely považovali povinné doručovanie cenových ponúk elektronicky za problematické, pretože obec pri nakladaní so svojím majetkom nie je v postavení orgánov verejnej moci.



Obec má podľa novely zabezpečiť mlčanlivosť o údajoch z podaných návrhov, respektíve doručených cenových ponúk až do uplynutia lehoty na ich predkladanie.



Obec tiež po novom môže dať majetok do nájmu za nižšie nájomné, než je jeho všeobecná hodnota, aj pri nájme hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur. Urobiť tak bude môcť aj pri nájme majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v mesiaci, ak súčasne ide o nájom na všeobecne prospešné služby.



Nová právna úprava sa týka aj prenájmu majetku obce, ktorý obstarala z verejných prostriedkov. Podmienkou pre poskytnutie verejných prostriedkov obci nemusí byť len prenechanie majetku za nižšie nájomné, ale môže ísť aj o rôzne iné podmienky, ako je napríklad využite majetku na konkrétny účel, symbolické vstupné a podobne. Nová legislatíva teda zabezpečuje, aby obec pri nakladaní s takýmto svojím majetkom mohla prihliadnuť aj na ďalšie podmienky, za ktorých sa poskytli verejné prostriedky.



Novela bude účinná od 1. januára 2025.