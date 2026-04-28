Prezident Pellegrini odcestoval na samit Iniciatívy Trojmoria
Hlavným bodom programu bude účasť prezidenta SR na plenárnom zasadnutí lídrov krajín iniciatívy, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 30 delegácií.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odcestoval do chorvátskeho Dubrovníka, kde sa zúčastní na 11. samite Iniciatívy Trojmoria a podnikateľskom fóre. Na Slovensko sa plánuje vrátiť v stredu (29. 4.). Súčasťou delegácie je aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec a viac ako 40 slovenských podnikateľov.
Hlavným bodom programu bude účasť prezidenta SR na plenárnom zasadnutí lídrov krajín iniciatívy, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 30 delegácií. Hlavnými témami samitu budú posilňovanie dopravnej a energetickej infraštruktúry, rozvoj inovácií vrátane umelej inteligencie a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu Trojmoria. Prezident počas samitu absolvuje aj bilaterálne stretnutie s predsedom vlády Chorvátskej republiky Andrejom Plenkovičom.
V stredu Pellegrini vystúpi na paneli lídrov v rámci podnikateľského fóra a stretne sa so slovenskou podnikateľskou delegáciou. Popri oficiálnom programe samitu prezident otvorí honorárny konzulát SR v Dubrovníku a následne sa presunie do Orebiča, kde slávnostne otvorí Kultúrno-edukačné centrum Slovákov.
