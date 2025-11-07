< sekcia Ekonomika
Prezident Pellegrini vyzval k podpore slovenského rybného hospodárstva
Prezident súčasne povzbudil všetkých občanov, aby nekupovali ryby zo zahraničia bez garancie ich pôvodu, ale aby radšej siahli po slovenskej rybe.
Autor TASR
Boheľov 7. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vyzval k podpore slovenského rybného hospodárstva. Doplnil, že v rámci potravinovej bezpečnosti je lepšie, ak sa budeme spoliehať na vlastnú domácu produkciu. Stalo sa tak v piatok pri príležitosti slávnostného výlovu rýb pri Boheľovských rybníkoch v okrese Dunajská Streda, ktorý symbolicky otvára obdobie blížiacich sa Vianoc.
Upozornil tak na fakt, že štatistiky ukazujú nízku spotrebu rýb na jedného obyvateľa na Slovensku - približne jeden kilogram na obyvateľa ročne. „Aj takýmto spôsobom chcem podporiť našich občanov, aby sa snažili na svoj stôl prinášať častejšie slovenskú rybu, pretože tie priemery, ktoré sa ukazujú, kde možno dosahujeme ani nie kilo sladkovodnej ryby, ktorú na hlavu zje občan SR, to je extrémne málo.“
Vyjadril tiež uznanie slovenským rybárom, ktorí svojou prácou prispievajú k zachovaniu tradície i k rozvoju potravinovej sebestačnosti krajiny. „Chcel by som upriamiť pozornosť na všetkých tých ľudí, ktorí v našom slovenskom rybnom hospodárstve pôsobia, pretože robia naozaj veľmi dôležitú prácu, a to nielen v oblasti zarybňovania, ale aj v oblasti dodávok dobrej kvalitnej slovenskej sladkovodnej ryby na slovenský trh,“ skonštatoval.
c „Je dôležité, aby sme propagovali rybné hospodárstvo na Slovensku ako súčasť našej potravinovej bezpečnosti a aby sme sa snažili čo najviac podporovať našich domácich producentov. Aby sme nekupovali ryby zo zahraničia, o ktorých ani nevieme, odkiaľ pochádzajú, aké sú staré či čím boli kŕmené,“ doplnil.
Navrhol aj možnosť systematicky zaradiť sladkovodnú rybu do lístka školských jedální. „To je jeden z prvých krokov, pretože ak naučíme mladú generáciu jesť slovenskú sladkovodnú rybu, tak si to zachovajú potom aj vo vyššom veku,“ povedal. Práve štát by podľa neho mohol ísť príkladom, čím by sa krok po kroku situácia zlepšovala a rybné hospodárstvo na Slovensku by sa mohlo stať ďalším veľkým pilierom odvetvia pôdohospodárstva a celej potravinovej sebestačnosti Slovenska.
