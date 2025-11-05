< sekcia Ekonomika
Prezident podpísal novelu o veterinárnej starostlivosti
Novela nadobúda účinnosť postupne 31. decembra 2025 a 1. januára 2026.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Povinnosť elektronickej komunikácie medzi podnikateľmi a príslušnými orgánmi veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín zavedie novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Právnu normu v stredu podpísal prezident SR.
Cieľom novely zákona je podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR upraviť implementačné opatrenia na zavedenie komplexného informačného veterinárneho a potravinového systému v podobe výstupov z dvoch projektov, a to „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR“ a „Zlepšenia eGov služieb ŠVPS SR“.
Novela podľa ministerstva reflektuje na základné potreby zmien a doplnení, ktoré si vyžaduje implementácia predmetných projektov, a to najmä ustanovenie povinnosti elektronickej komunikácie fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb vo vzťahu k príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín prostredníctvom komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému vedeného ŠVPS, vedenie a zverejňovanie zoznamov schválených a registrovaných prevádzkarní, zariadení, činností, chovov a úpravu poskytovania osobných údajov.
Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy nebudú podľa novely musieť vykonávať tzv. kontroly na mieste chovných zariadení pred ich registráciou a zrušia sa súvisiace správne poplatky. Právna norma upravuje aj elektronizáciu systému schvaľovania veterinárnych lekárov na ich maloobchodný predaj.
Novela nadobúda účinnosť postupne 31. decembra 2025 a 1. januára 2026.
