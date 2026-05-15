Prezident podpísal novelu verejného obstarávania
Národná rada SR ju schválila 5. mája na 49. schôdzi.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v piatok novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú Národná rada SR schválila 5. mája na 49. schôdzi. Informovala o tom Kancelária prezidenta (KP) SR s tým, že novela napríklad umožní, že predbežná kontrola zákazky zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by sa mala vykonávať nie pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, ale bezprostredne pred uzavretím zmluvy pre zníženie chybovosti.
„Vypúšťa sa povinnosť vykonať kontrolu všetkých nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií. Túto povinnosť vo vzťahu k všetkým zákazkám a ich zmenám podmieňuje skutočnosťami z analýzy rizík. Zodpovednosť za nastavenie a vykonanie analýzy rizík nesie riadiaci orgán,“ dodala KP.
Poslanci prerokovali vládnu novelu verejného obstarávania zrýchlene. „Návrh zákona primárne napĺňa prísľub Slovenskej republiky vysporiadať sa s výhradami Európskej komisie týkajúcimi sa rozširujúceho charakteru definície základného bezpečnostného záujmu podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), ktorý novelu odôvodnil. Súvisí to podľa neho s aplikáciou výnimky v porovnaní s európskym rámcom.
„Novela súčasne vytvorí priestor pre procesné zefektívnenie kontrol zákaziek financovaných zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom precizovania rizikovo orientovaného prístupu, čomu bude zodpovedať aj nová metodika a upravený model analýz rizík verejného obstarávania,“ priblížil Takáč.
Zmeny podľa ministra odbremenia ÚVO a efektívnejšie zacielia kontroly na rizikové a objemnejšie zákazky na úkor menej rizikových. „Kombinácia týchto prístupov môže prispieť k zrýchleniu čerpania prostriedkov z Programu Slovensko,“ dodal Takáč.
Novela verejného obstarávania nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia. Poslanci spolu so 14 pozmeňujúcimi návrhmi z výborov schválili aj prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2026. Navrhované úpravy týkajúce sa posudzovania konfliktu záujmov a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa totiž viažu na proces verejného obstarávania, s čím je potrebné sa vysporiadať prechodnými ustanoveniami.
Napríklad, postup zadávania zákazky a koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. júna 2026, sa dokončia podľa predpisov účinných do tohto dátumu.
ÚVO bude môcť uplatňovať princíp priorizácie pri výkone dohľadu a preskúmavania podnetov. Dôvodom je zvýšený objem dohľadovej agendy, najmä v súvislosti s realizáciou plánu obnovy a odolnosti, a efektívnejšie využívanie odborných personálnych kapacít úradu.
