Prezident podpísal novelu zákona o cenných papieroch
Novelizovanou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi sa napríklad odstraňujú identifikované prekážky, ktoré bránili rozvoju regulovaných trhov v EÚ.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Odstrániť prekážky rozvoja regulovaných trhov v Európskej únii (EÚ), zatraktívniť tieto trhy či uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu je cieľom viacerých nových európskych pravidiel, ktoré do slovenského právneho poriadku prevezme novela zákona o cenných papieroch. Novelu v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Novelizovanou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi sa napríklad odstraňujú identifikované prekážky, ktoré bránili rozvoju regulovaných trhov v EÚ. Upravujú sa aj informačné povinnosti obchodníkov s cennými papiermi voči ich klientom. Zavádza sa tiež požiadavka na zabezpečenie plnenia noriem kvality údajov zasielaných poskytovateľovi konsolidovaného systému. Spresňuje sa aj možnosť dočasne pozastaviť alebo obmedziť obchodovanie na regulovanom trhu, mechanizmus kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch a derivátoch na emisné kvóty a dopĺňa sa sankčný režim.
Ďalšia preberaná európska smernica má za cieľ zatraktívniť verejné kapitálové trhy v EÚ pre spoločnosti a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu. Stanovuje podmienky na poskytovanie investičného prieskumu tretími stranami investičným spoločnostiam poskytujúcim správu portfólia, čo má zatraktívniť malé a stredné spoločnosti z hľadiska investorov.
Novelou sa prebrali aj upravené pravidlá zaobchádzania s rizikom koncentrácie a s rizikom protistrany. Prináša tiež úpravu vybraných ustanovení na základe poznatkov z praxe.
Poslanci Národnej rady SR počas rokovania schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Spresnili tak napríklad nadobudnutie štátnych dlhopisov pre občanov na primárnom trhu. Pre účely tohto zákona sa tak nadobudnutím štátnych dlhopisov pre občanov fyzickou osobou rozumie upísanie dlhopisov pri ich vydaní priamo od emitenta alebo prostredníctvo osôb, ktoré emitent poveril umiestnením týchto dlhopisov. Ak teda fyzická osoba upísala štátne dlhopisy pre občanov prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky, rozumie sa tým, že fyzická osoba nadobudla štátne dlhopisy pre občanov na primárnom trhu.
Jednotlivé časti novely nadobudnú účinnosť postupne, a to 1. decembra 2025, 5. júna, 6. júna, 25. júna a 5. decembra 2026.
