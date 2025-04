Prezident podpísal novelu zákona o investovaní DSS do infraštruktúry

Bratislava 15. apríla (TASR) - Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá umožní dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) investovať financie z druhého piliera do infraštruktúrnych projektov na Slovensku. DSS sa budú môcť dobrovoľne rozhodnúť, či časť spravovaných úspor investujú do takzvaných alternatívnych investičných fondov na podporu výstavby diaľnic, nájomných bytov, energetickej siete či zelenej infraštruktúry. V utorok o tom informovala Kancelária prezidenta SR.



Tieto investície by mali byť v rámci druhého piliera doplnkové, vhodné na diverzifikáciu. Horná hranica pre celkovú expozíciu voči alternatívnym investičným fondom bude na úrovni 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. To v súčasnosti predstavuje sumu okolo 800 miliónov eur.



„Celkový objem majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností bol na začiatku apríla 2025 na úrovni približne 16,6 miliardy eur. Finančné nástroje vhodné na priame financovanie náročnejších infraštruktúrnych projektov využitím aktív v dôchodkových fondoch v regulácii absentujú,“ uviedol rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.



V súčasnosti DSS podľa rezortu umiestňujú majetok v druhom pilieri prevažne do akciových investícií, ktoré kopírujú vývoj svetovej ekonomiky. Podstatná časť aktív je pritom zameraná na USA, v menšej miere na Európu alebo vyspelé ázijské trhy. Ministerstvo práce chce novelou presmerovať časť investícií dôchodkových fondov aj na Slovensko.



Novela zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.