Prezident podpísal novelu zákona o ochrane spotrebiteľa

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa by mali priniesť lepšiu informovanosť pri nákupoch najmä vzhľadom na environmentálne a sociálne vplyvy. Zároveň majú podporiť udržateľnú spotrebu prostredníctvom podpory opravárenských služieb. Vyplýva to z príslušnej novely, ktorú v utorok podpísal prezident Peter Pellegrini.

Zákonná lehota na uplatnenie zodpovednosti za chybu veci sa predĺži o jeden rok, ak si spotrebiteľ ako prostriedok nápravy vyberie opravu tovaru. Lehota sa takto predĺži iba raz, v prípade výskytu ďalšej chyby už nedôjde k ďalšiemu predĺženiu trvania zodpovednosti, aj keby si spotrebiteľ opäť zvolil ako prostriedok nápravy opravu. Zároveň bude zavedený nový informačný formulár, ktorý pomôže spotrebiteľom posúdiť a porovnať opravárenské služby.

„Posilňuje sa informovanosť spotrebiteľov o životnosti tovaru, jeho opraviteľnosti, dostupnosti náhradných dielov či softvérových aktualizácií, rozširuje sa zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, o nové praktiky spojené napríklad s predčasným a plánovaným zastarávaním tovarov, používaním netransparentných a nedôveryhodných značiek udržateľnosti či zavádzajúcich environmentálnych tvrdení, takzvaný greenwashing,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe.

Novela podľa rezortu upravuje právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa na dosiahnutie súladu vnútroštátnej právnej úpravy s právnymi aktmi Európskej únie (EÚ).
