Prezident podpísal novelu zákona o podpore cestovného ruchu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Medzi nástroje podpory turizmu na Slovensku sa od budúceho roka zaradí nový príspevok na rozvoj cestovného ruchu. Zároveň sa zruší doterajšie poskytovanie investičnej pomoci pre túto oblasť. Vyplýva to z novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.



"Cieľom aplikácie nového nástroja rozvoja a podpory cestovného ruchu je predovšetkým podporovať inteligentné riadenie rozvoja cestovného ruchu založené na aktívnom zbere a vyhodnocovaní dát o pohybe a návšteve návštevníkov v území spravovanom organizáciami cestovného ruchu, čo umožní efektívnejšie nastavenie tvorby produktov a ich propagáciu na domácom trhu a zahraničných trhoch," priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Ďalším cieľom je podpora zavádzania nových pravidelných leteckých spojení, čím sa má zvýšiť dostupnosť, atraktivita a podiel prenocovaní zahraničných návštevníkov v SR.



Novelou dochádza tiež k zmene názvu príspevku na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Po novom bude jeho zameranie širšie, a to pod názvom príspevok na podporu cestovného ruchu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.



"Taktiež dochádza k nahradeniu nástroja financovania rozvoja cestovného ruchu, ktorým je príspevok na pomoc podnikom v súvislosti so zmiernením negatívnych ekonomických následkov v sektore cestovného ruchu, nástrojom označeným ako dotácia na podporu realizácie aktivít organizácie cestovného ruchu," avizovalo ministerstvo.



Táto forma podpory cestovného ruchu má v najbližších rokoch vyjsť na 10 miliónov eur ročne. Financovanie je zabezpečené v rozpočte kapitoly MCRŠ v jednotlivých rozpočtových rokoch v rámci schválených limitov výdavkov.



Novela bude účinná od 1. januára 2025.