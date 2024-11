Prezident podpísal novelu zákona o službách zamestnanosti

Bratislava 22. novembra (TASR) - Agentúry dočasného zamestnávania získajú tiež možnosť po splnení určitých podmienok dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi ešte pred udelením prechodného pobytu. Navrhla to koaličná poslankyňa Alena Nováková (Hlas-SD) v novele zákona o službách zamestnanosti, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini.



Predkladateľka pripomenula, že od júla tohto roka bola prijatá nová úprava v tejto oblasti. Zaviedla možnosť zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pred udelením prechodného pobytu na účel zamestnania (jednotné povolenie), a to na základe vydaného súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prijatia kompletnej žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania do právoplatného skončenia konania o tomto povolení. Táto možnosť sa však v súčasnosti vzťahuje len priamo na zamestnávateľa.



"Predmetným návrhom sa umožní aj agentúre dočasného zamestnávania dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi po vydaní súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a prijatia žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania do právoplatného skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania za podmienky, že ide o výkon zamestnania v nedostatkových profesiách," vysvetlila Nováková.



Novela zákona nadobúda účinnosť 1. decembra 2024.