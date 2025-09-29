< sekcia Ekonomika
Prezident podpísal novelu zákona o sociálnom poistení
Pellegrini zároveň podpísal novelu zákona o energetike.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Poskytovanie sociálnych dávok prejde digitalizáciou. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia či úrazové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Pellegrini zároveň podpísal novelu zákona o energetike, ktorá prináša právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi.
Novela zároveň mení aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ale tiež zákon o tepelnej energetike, alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, banský zákon a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
