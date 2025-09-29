Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. september 2025Meniny má Michal a Michaela
< sekcia Ekonomika

Prezident podpísal novelu zákona o sociálnom poistení

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pellegrini zároveň podpísal novelu zákona o energetike.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. septembra (TASR) - Poskytovanie sociálnych dávok prejde digitalizáciou. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia či úrazové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Pellegrini zároveň podpísal novelu zákona o energetike, ktorá prináša právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi.

Novela zároveň mení aj zákon o regulácii v sieťových odvetviach, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ale tiež zákon o tepelnej energetike, alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, banský zákon a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku