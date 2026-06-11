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Prezident podpísal novelu zákona o sociálnom poistení
Mikroodvod v tomto roku predstavuje 131,34 eura. Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. príjmový test.
Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Odvodová záťaž nízkopríjmových samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sa zníži. Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú po novom musieť odvádzať tzv. mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Zmena bude účinná od 1. júla 2026.
Mikroodvod v tomto roku predstavuje 131,34 eura. Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. príjmový test. Podľa neho povinnosť platiť poistné vznikne len tým, ktorých príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za kalendárny rok presiahne 10,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novela zachováva hranicu príjmu pre vznik povinnosti podať daňové priznanie aj pre posudzovanie odvodovej povinnosti, pre zdaňovacie obdobie 2025 je to suma 2876,90 eura.
Novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2026 zaviedla nový mechanizmus vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. V období povinného poistenia je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najmenej z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu alebo z osobitného vymeriavacieho základu vo výške 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov na účely mikroodvodu.
„Takto koncipovaná právna úprava má za dôsledok vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie aj u tých SZČO, ktoré síce sú oprávnené na podnikanie a vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale nedosahujú z nej žiadny alebo dosahujú taký nízky príjem, že po zaplatení poistného na sociálne poistenie je výkon tejto činnosti neefektívny,“ uvádza dôvodová správa.
Kľúčové prvky úpravy účinnej od 1. januára 2026 zostávajú naďalej zachované. Povinné poistenie SZČO vzniká od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je SZČO oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Rovnako zostáva zachované pravidlo 60 mesiacov, teda ak od zániku posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplynulo viac ako 60 mesiacov, fyzická osoba sa považuje za novú SZČO s nárokom na päťmesačné „odvodové prázdniny“. Ak uplynul kratší čas, povinné poistenie vzniká od opätovného nadobudnutia postavenia SZČO.
Nový mechanizmus vzniku povinného poistenia sa rovnako uplatňuje aj na SZČO, ktorá podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na výkon ktorej sa nevyžaduje oprávnenie alebo postup podľa osobitného predpisu.
Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý bude účinný od 1. januára 2027. Jeho cieľom je vytvoriť legislatívny rámec na recipročné elektronické zdieľanie údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú potrebné na výkon lekárskej posudkovej činnosti.
Mikroodvod v tomto roku predstavuje 131,34 eura. Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. príjmový test. Podľa neho povinnosť platiť poistné vznikne len tým, ktorých príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za kalendárny rok presiahne 10,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novela zachováva hranicu príjmu pre vznik povinnosti podať daňové priznanie aj pre posudzovanie odvodovej povinnosti, pre zdaňovacie obdobie 2025 je to suma 2876,90 eura.
Novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2026 zaviedla nový mechanizmus vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. V období povinného poistenia je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najmenej z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu alebo z osobitného vymeriavacieho základu vo výške 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov na účely mikroodvodu.
„Takto koncipovaná právna úprava má za dôsledok vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie aj u tých SZČO, ktoré síce sú oprávnené na podnikanie a vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale nedosahujú z nej žiadny alebo dosahujú taký nízky príjem, že po zaplatení poistného na sociálne poistenie je výkon tejto činnosti neefektívny,“ uvádza dôvodová správa.
Kľúčové prvky úpravy účinnej od 1. januára 2026 zostávajú naďalej zachované. Povinné poistenie SZČO vzniká od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je SZČO oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Rovnako zostáva zachované pravidlo 60 mesiacov, teda ak od zániku posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplynulo viac ako 60 mesiacov, fyzická osoba sa považuje za novú SZČO s nárokom na päťmesačné „odvodové prázdniny“. Ak uplynul kratší čas, povinné poistenie vzniká od opätovného nadobudnutia postavenia SZČO.
Nový mechanizmus vzniku povinného poistenia sa rovnako uplatňuje aj na SZČO, ktorá podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na výkon ktorej sa nevyžaduje oprávnenie alebo postup podľa osobitného predpisu.
Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý bude účinný od 1. januára 2027. Jeho cieľom je vytvoriť legislatívny rámec na recipročné elektronické zdieľanie údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú potrebné na výkon lekárskej posudkovej činnosti.