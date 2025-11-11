< sekcia Ekonomika
Prezident podpísal novelu zákona o verejnej osobnej doprave
Zmluva o preprave osôb sa bude považovať za uzavretú už vstupom do dopravného prostriedku alebo na nástupište.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Zjednodušenie povoľovacích konaní, jasnejšie pravidlá pri správe autobusových zastávok, posilnenie možností dopravcov vymáhať pokuty, či zapojenie dopravcov do tvorby prepravných poriadkov. Aj tieto úpravy prináša novela zákona o verejnej osobnej doprave, ktorú v utorok podpísal prezident SR.
Dôležitou zmenou je zapojenie dopravcu do procesu určovania prepravného poriadku, ktorý v súčasnosti určuje výlučne objednávateľ dopravy. Ďalej by sa mal zjednodušiť proces jazdy liniek mimo územia SR. Trasy, ktoré vedú cez územie iného štátu, ale všetky zastávky majú na Slovensku, sa nebudú považovať za medzinárodnú dopravu. Novela zavádza aj povinnosť zverejňovania mimoriadnych zmien v cestovných poriadkoch najskôr sedem dní pred začiatkom platnosti.
Po novom sa upraví zmluvný vzťah medzi cestujúcim a dopravcom. Zmluva o preprave osôb sa bude považovať za uzavretú už vstupom do dopravného prostriedku alebo na nástupište. Tento krok má umožniť sankcionovať cestujúcich, ktorí nastúpia bez platného cestovného lístka. Dopravcovia získali aj možnosť požiadať políciu o poskytnutie osobných údajov cestujúcich, ktorí nezaplatili pokutu.
Novela prináša taktiež nové pravidlá pre autobusové zastávky. Zavádza napríklad povinnosť určiť správcu zastávky, ktorý bude zodpovedať za označníky a informačné tabule. Ministerstvo dopravy (MD) SR ďalej získa právomoc určovať minimálne štandardy vybavenia autobusových staníc a zverejňovať zoznam tých, kde sa poskytuje asistencia zdravotne postihnutým cestujúcim.
Novela upravuje aj oblasť správnych poplatkov. Pribudne možnosť vydať spoločné povolenie pre autobusovú a mestskú dráhovú dopravu a tiež možnosť upustiť od výberu správneho poplatku v prípade vydania povolenia alebo zmeny v povolení za splnenia určitých podmienok.
Poslanci k novele schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Okrem iného sa ruší Národná dopravná autorita ako osobitná organizácia, ktorá zabezpečuje systém národného integrovaného cestovného lístka. Jej pôsobnosť prechádza na MD. Cieľom je šetrenie finančných prostriedkov štátu. Pozemky pod letiskami, ktoré patria do prioritnej infraštruktúry, budú vyňaté z dane z pozemkov. V zákone sa dopĺňa tiež úprava poskytovania dotácií v oblasti železničnej nákladnej dopravy.
Novela bude účinná od 1. januára 2026.
