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Prezident podpísal novelu: Zjednoduší obstarávanie licencií AI pre VŠ
Novela bude účinná od 2. augusta tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Verejné obstarávanie dodania licencií na používanie umelej inteligencie (AI) pre vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie sa zjednoduší. Zmenu prináša poslanecká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Peter Pellegrini. Do Národnej rady (NR) SR návrh predložili Paula Puškárová, Andrea Szabóová (obe Hlas-SD) a Jozef Habánik (Smer-SD), plénum ho schválilo začiatkom júna.
Pôvodným zámerom autorov novely bolo zjednodušiť obstarávanie licencií AI pre všetky verejné inštitúcie. Nakoniec však poslanci schválili pozmeňujúci návrh z výborov a výnimka sa bude týkať iba obstarávaní, ktoré zadáva verejná vysoká škola, verejná výskumná inštitúcia alebo Slovenská akadémia vied. Táto úprava spresňuje zámer predkladateľov uľahčiť zavádzanie AI s cieľom podporiť vedu a výskum.
Predkladatelia upozornili, že systémy umelej inteligencie nie sú bežným tovarom alebo službou. „Ich implementácia do verejnej správy vyžaduje osobitný režim posudzovania, ktorý presahuje rámec ekonomických kritérií (najlepší pomer ceny a kvality),“ zdôvodnili.
Pri nižších sumách v prípade podlimitných zákaziek by podľa nich náklady na verejné obstarávanie prevýšili prínos samotnej súťaže. „Výnimka nemá slúžiť na obchádzanie trhu, ale na flexibilné nadobúdanie licencií, ktoré sú kľúčové pre digitálnu suverenitu a efektivitu moderného štátu,“ doplnili.
Novela bude účinná od 2. augusta tohto roka.
Pôvodným zámerom autorov novely bolo zjednodušiť obstarávanie licencií AI pre všetky verejné inštitúcie. Nakoniec však poslanci schválili pozmeňujúci návrh z výborov a výnimka sa bude týkať iba obstarávaní, ktoré zadáva verejná vysoká škola, verejná výskumná inštitúcia alebo Slovenská akadémia vied. Táto úprava spresňuje zámer predkladateľov uľahčiť zavádzanie AI s cieľom podporiť vedu a výskum.
Predkladatelia upozornili, že systémy umelej inteligencie nie sú bežným tovarom alebo službou. „Ich implementácia do verejnej správy vyžaduje osobitný režim posudzovania, ktorý presahuje rámec ekonomických kritérií (najlepší pomer ceny a kvality),“ zdôvodnili.
Pri nižších sumách v prípade podlimitných zákaziek by podľa nich náklady na verejné obstarávanie prevýšili prínos samotnej súťaže. „Výnimka nemá slúžiť na obchádzanie trhu, ale na flexibilné nadobúdanie licencií, ktoré sú kľúčové pre digitálnu suverenitu a efektivitu moderného štátu,“ doplnili.
Novela bude účinná od 2. augusta tohto roka.