Prezident podpísal novelu,ktorou sa doplnia pravidlá dorovnávacej dane

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo zároveň upravilo zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, čím sa prevezme novelizovaná európska smernica v tejto oblasti, tzv. DAC 9.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o dorovnávacej dani, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Nový zákon o dorovnávacej dani pred dvomi rokmi prevzal do slovenského právneho poriadku európsku smernicu z roku 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Minimálne zdanenie je stanovené na úrovni 15 %. Smernica vychádza z globálnych modelových pravidiel Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K týmto pravidlám vyšli v priebehu rokov 2024 a 2025 administratívne usmernenia, ktoré je potrebné takisto zohľadniť v domácej legislatíve.

„Uvedené administratívne usmernenia nie sú súčasťou smernice, avšak pre správne uplatňovanie smernice členskými štátmi je potrebné zabezpečiť súlad s predmetnými usmerneniami, aby sa zabránilo nesúladu alebo uplatniteľnosti odlišných noriem,“ vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR. Pri vykonávaní zákona sa podľa neho ako výkladový prostriedok použijú aj globálne modelové pravidlá OECD a sprievodné dokumenty.

Ministerstvo zároveň upravilo zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, čím sa prevezme novelizovaná európska smernica v tejto oblasti, tzv. DAC 9. Táto smernica zavádza štandardný vzor oznámenia pre nadnárodné skupiny podnikov aj pre veľké vnútroštátne skupiny. Obsahuje tiež pravidlá pre výmenu týchto oznámení v rámci EÚ.

„Návrhom zákona sa vytvárajú podmienky aj pre výmenu oznámení v globálnom rámci na základe multilaterálnej dohody príslušných orgánov na účely automatickej výmeny oznámení s informáciami na určenie dorovnávacej dane,“ priblížil rezort financií.

Novela nadobudne účinnosť postupne, a to 31. decembra 2025, 1. januára 2026 a 1. januára 2028.
