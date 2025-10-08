< sekcia Ekonomika
Prezident podpísal nový zákon o prioritných okresoch
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini na druhýkrát podpísal nový zákon o podpore prioritných okresov. Ešte v júni zákon nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR. Problémom boli „prílepky“, ktoré mohli byť podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Hlava štátu ich navrhla zo zákona vypustiť, s čím poslanci pri opätovnom schvaľovaní právnej normy súhlasili.
Pripomienka hlavy štátu sa netýkala samotnej zmeny v systéme posudzovania prioritných okresov, ktorým štát oprávnene venuje zvýšenú pozornosť, ale takzvaného prílepku k tomuto zákonu, ktorým sa novelizovali zákon o obecnom zriadení a zákon o katastri nehnuteľností. Kancelária prezidenta SR v júni uviedla, že predmetné články sú podľa jej odborného stanoviska pravdepodobne v rozpore s ústavou, a preto ich prezident navrhol zo schváleného zákona o podpore prioritných okresov vypustiť.
Postavenie regiónov na Slovensku sa má podľa nového zákona hodnotiť na základe širšieho ukazovateľa regionálneho rozvoja a súčasný pojem najmenej rozvinuté okresy nahradia prioritné okresy. Zároveň sa ním zrušil doterajší zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov.
