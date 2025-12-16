< sekcia Ekonomika
Prezident podpísal reformu financovania sociálnych služieb
Príspevok bude po novom dostávať priamo odkázaná osoba.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini podpísal reformu financovania sociálnych služieb. Nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zmení spôsob poskytovania príspevku a zavedie novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Príspevok bude po novom dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti.
Pre piaty, najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur, v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň bude v sume 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, ktorí sa môžu striedať a popritom aj pracovať, a to bez ohľadu na výšku ich príjmu. V súčasnosti mohla využiť príspevok len jedna osoba.
Vznikne aj nová pracovná pozícia v podobe pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude môcť vykonávať širší rozsah úkonov (celkovo 36) súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Všetky jeho ošetrovateľské úkony budú zároveň uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Od 1. júla 2026 sa vyššie územné celky (VÚC) zapoja do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby. Od roku 2027 preto dostanú naviac 0,7 % z podielových daní, ktoré budú musieť účelovo použiť na financovanie sociálnych služieb. Dovtedy má zvýšené náklady preplatiť ministerstvo práce.
V prípade, že sa opatrovateľ sám stará o odkázanú osobu a domácnosť nemá vyšší príjem ako trojnásobok životného minima, bude môcť získať príplatok na využitie služieb ambulantného zariadenia. Zároveň sa ruší aj limit 80 hodín na mesiac na formálnu starostlivosť poskytovanú súbežne s neformálnou starostlivosťou.
Zariadenia sociálnych služieb, ktoré vzniknú po 30. júni 2026, no budú vo výstavbe alebo budú mať podanú žiadosť o povolenie novej stavby do 31. decembra 2025 a už investovali finančné prostriedky do projektovej dokumentácie, budú zaradené do koncepcie VÚC. Kapacity zariadenia, ktoré v súčasnosti existujú alebo tie, kde už prebiehali investičné zámery, musia byť zohľadnené ako miesta vo verejnom záujme v koncepcii VÚC minimálne do konca roka 2033.
Zákon nadobudne účinnosť postupne, a to od 1. januára 2026, ďalej od 1. júla a 31. decembra budúceho roka. Dôvodom sú úpravy, pri ktorých poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy potrebujú čas na realizáciu zmien.
