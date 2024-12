Prezident podpísal reformu posudkovej činnosti

Bratislava 13. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini podpísal vládny návrh zákona o integrovanej posudkovej činnosti, ktorí poslanci Národnej rady (NR) SR schválili 28. novembra. O reforme posudkovej činnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o jeden z míľnikov plánu obnovy, Slovensko sa zaviazalo schváliť ju do konca tohto roka. Zmeny majú začať v praxi fungovať od septembra budúceho roka.



Cieľom reformy je zjednotiť a zefektívniť posudkový systém či zrýchliť proces posudzovania na úradoch práce, pričom jeden posudok by mal slúžiť na viaceré účely. "Prostredníctvom týchto zmien sa očakáva odstránenie nejednotnosti v posudzovaní zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb starostlivosti a zavedenie lepšej koordinácie procesov posudzovania. Samotný integrovaný posudok bude slúžiť ako jednotný základ pre ďalšie využitie pri poskytovaní kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnych služieb a v oblasti sociálnej ekonomiky," uviedlo ministerstvo práce v predkladacej správe.



Posudzovanie budú po novom vykonávať výlučne úrady práce, a to pre oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu, sociálnych služieb aj sociálnych podnikov podľa jednotnej metodiky, čím sa zjednoduší postup pre žiadateľa. Vykonávať sa bude najskôr sociálna posudková činnosť v domácom prostredí žiadateľa a až potom tá lekárska. V jednoduchých veciach by mal správny orgán rozhodnúť bezodkladne a v zložitejších prípadoch do 60 dní od začatia konania, s možnosťou predĺženia lehoty zo strany odvolacieho orgánu najviac o 60 dní.



Zmena nastane aj v prípade, keď si osoba zo zdravotného dôvodu nemôže sama požiadať o integrovaný posudok. Po novom to môže za ňu urobiť iná fyzická osoba na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára. Rozšíri sa aj zoznam osôb s ťažkým zdravotným postihnutím o imunologické ochorenia ťažkého stupňa, ktoré budú mať nárok na prepravu osobným motorovým vozidlom.



Poslanci pri hlasovaní neschválili pozmeňujúci návrh opozičných poslankýň Veroniky Veslárovej a Simony Petrík (obidve PS). Navrhovali skrátiť lehotu na vypracovanie posudku na 30 dní. Takisto chceli zjednodušiť podmienky pre ťažko zdravotne postihnutých, aby sa riadne a včas dostali k peňažným príspevkom.



Zákon bude účinný od 1. septembra 2025.