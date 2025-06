Prezident podpísal úpravu zdanenia plynu a rozšírenie zníženej 5 % DPH

Bratislava 26. júna (TASR) - Úprava zdanenia skvapalnených plynných uhľovodíkov a zemného plynu, ktoré sa používajú ako pohonná látka, či znižovanie administratívnej záťaže. To sú hlavné ciele novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Právna norma obsahuje aj novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorou sa rozšíril zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa bude vzťahovať znížená 5 % sadzba.



Zo zákona sa po novom vypustí osobitné ustanovenie pre stlačený zemný plyn (CNG), pretože aktuálne platná európska smernica nerozlišuje zdanenie pre CNG a skvapalnený zemný plyn (LNG). „Predmetom dane by bol zemný plyn ako taký, a to bez ohľadu na to, či sa ako pohonná látka alebo palivo bude používať v stlačenej forme alebo v skvapalnenej forme,“ priblížil rezort financií.



Novelou sa upravujú sadzby spotrebnej dane pre zemný plyn podľa jeho použitia. Pri využití plynu na výrobu tepla bude sadzba 1,32 eura za megawatthodinu (MWh), pri použití ako pohonná látka 9,36 eura/MWh a použitie na iný účel bude zdanené sumou 1,32 eura/MWh.



Právna norma zavádza aj osobitnú sadzbu dane na skvapalnené plynné uhľovodíky, ktorými sú skvapalnený bioplyn a biometán. Cieľom je, aby bola po prepočte rovnaká ako sadzba dane pre zemný plyn určený na použitie ako pohonná látka. Sadzba pre skvapalnený bioplyn a biometán tak klesne z doterajších 182 eur za 1000 kilogramov (kg) na 141 eur/1000 kg. Ostatné skvapalnené plynné uhľovodíky sa budú zdaňovať rovnako ako doteraz.



Novela má tiež za cieľ zjednodušiť systém registrácie oprávneného spotrebiteľa a platiteľa dane. Každá osoba bude mať pridelené iba jedno registračné číslo, pričom prioritne bude registrovaná ako platiteľ dane. „V nadväznosti na elektronizáciu komunikácie medzi jednotlivými subjektmi a správcom dane je cieľom zrušiť povinnosť preukazovať sa povoleniami a osvedčeniami o registrácii subjektov,“ priblížilo ministerstvo.



Menia sa tiež podmienky pre osobu, ktorá je alebo chce byť platiteľom dane a zároveň chce vykonávať činnosti oslobodené od dane. Takáto osoba je pri registrácii povinná okrem údajov stanovených zákonom, nevyhnutných pre registráciu platiteľa dane, predložiť aj údaje súvisiace s jej zámerom vykonávať činnosti oslobodené od dane. Nová legislatíva upravuje aj zdieľanie elektriny, aby reflektovala aktuálne trendy v energetickej politike.



Na základe novely zákona o DPH budú podliehať nižšej 5 % sadzbe tejto dane aj bezlepkové krúpy a krupica z ostatných obilnín, bezlepkové múčne zmesi a cestá na prípravu pekárskych výrobkov, ktorými sú chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky. Tiež noviny, časopisy a periodiká, ktoré spĺňajú podmienku maximálneho rozsahu reklamného a erotického obsahu.



Nižšia DPH sa bude vzťahovať aj na vstupné na divadelné predstavenia, bábkové divadlo, operu, balet, muzikál alebo iné podobné kultúrne podujatia, ak tieto plnenia už nie sú oslobodené od dane. Rovnako aj na vstupné do múzeí a na výstavy, s výnimkou obchodných výstav.



Novela obsahuje aj zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Zamerané sú na predaj bezdymových tabakových výrobkov a povinnosti ich distribútorov.



Novela nadobudne účinnosť od 1. júla, niektoré ustanovenia od 1. septembra tohto roka.