Prezident podpísal zákon o označeniach pôvodu výrobkov
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Nepoľnohospodárske výrobky, ako sú remeselné či priemyselné výrobky, budú môcť získať ochranu označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na úrovni Európskej únie (EÚ). Doposiaľ túto ochranu mali len na národnej úrovni. Vyplýva to z nového zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorý v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Zmena súvisí s realizáciou nariadení EÚ.
Keďže oblasť označení pôvodu a zemepisných označení patrí do výlučnej kompetencie EÚ a je komplexne upravená prostredníctvom právnych nástrojov EÚ, cieľom právnej úpravy v oblasti označení pôvodu a zemepisných označení je implementácia relevantných nariadení Únie.
Pri poľnohospodárskych výrobkoch, potravinách, víne a liehovinách je zabezpečená ochrana označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na európskej úrovni, avšak pri nepoľnohospodárskych výrobkoch doposiaľ neexistovala. Mal by sa preto zaviesť pre túto kategóriu nový systém ochrany zemepisných označení, pričom ochranu pre ne bude možné získať už len na úrovni EÚ.
Na národnej úrovni je na Slovensku v súčasnosti chránených 12 zemepisných označení pre takzvané nepoľnohospodárske výrobky. Ide o modranskú majoliku, soľnobanskú čipku, levický zlatý ónyx, slovenský opál, detviansku výšivku, sekulskú keramiku, kyjatické hračky, trstenskú keramiku, tkaninu z Kostolian nad Hornádom, senohradskú výšivku, liptovskú paličkovanú čipku a piešťanské bahno.
Zákonom sa upravujú aj správne poplatky. Rušia sa poplatky, respektíve oslobodenie v súvislosti s poplatkami za úkony Úradu priemyselného vlastníctva SR v súvislosti s medzinárodnými prihláškami podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2026.
Súčasťou novej legislatívy je aj zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zmeny v rámci tohto zákona sa týkajú akceleračných zón a správcov akceleračných zón. Reagujú na požiadavky vyplývajúce z konzultácií s Európskou komisiou k plneniu požiadaviek Plánu obnovy a odolnosti SR.
