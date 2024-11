Prezident podpísal zákon o spotrebnej dani z elektriny

Bratislava 22. novembra (TASR) - Zmena zákona oslobodí od spotrebnej dane ďalšiu elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispeje ku zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.



Novela posúva hranicu malého zdroja energie zo súčasných 10 kilowattov (kW) na 50 kW. Cieľom je podporiť výrobu elektriny z OZE, a tým motivovať potenciálnych výrobcov znížiť záťaž na životné prostredie a posilniť energetickú bezpečnosť SR.



"Predkladaný návrh zákona výrazne zníži administratívnu záťaž pri malých zdrojoch elektrickej energie a zároveň výrazne zníži záťaž príslušných štátnych orgánov, pričom strata príjmov, teda takzvané negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sú prakticky bezvýznamné, respektíve nie sú úmerné k nákladom vynakladaným pri administratívnej a kontrolnej činnosti príslušných štátnych orgánov," uvádza sa v predloženom materiáli.



Pri doteraz platnom oslobodení od spotrebnej dane pri malom zdroji elektrickej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW bola strata pre rozpočet verejnej správy vyčíslená na 270.000 eur. Po novele by sa mala zvýšiť o 30.000 eur.



Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.